Правительство Мурманской области окажет финансовую поддержку для развития профессионального хоккея в регионе

Министерством спорта Мурманской области открыт приём заявок на получение субсидий из бюджета Мурманской области предприятиями Кольского Заполярья для финансового обеспечения затрат по приобретению оборудования, необходимого для организации и проведения спортивных мероприятий по хоккею.

Поддержка профессионального спорта является одним из основных направлений работы регионального правительства, осуществляемой в том числе в рамках федеральной программы «Физическая культура и спорт». Одна из мер – выделение субсидий предприятиям. Так, в 2022 году хоккейные организации региона смогут получить субсидии из областного бюджета в размере более 17,9 млн рублей.

Средства, выделенные регионом, организации смогут направить на приобретение, доставку и монтаж необходимого оборудования для организации и проведения спортивных мероприятий.

Получателями субсидии станут государственные областные унитарные предприятия Мурманской области, которые оказывают услуги в сфере физической культуры и спорта и за которыми закреплено право на хозяйственное ведение хоккейного объекта, включенного во Всероссийский реестр объектов спорта. Для получения субсидии необходимо подать заявку на участие в отборе не ранее 30 календарных дней после опубликования постановления на официальном сайте Министерства спорта Мурманской области.

Подробная информация будет опубликована на сайте Министерства спорта Мурманской области в разделе «Конкурсы, гранты, субсидии». С перечнем документов, условиями и порядком предоставления субсидии, которые нужно предоставить вместе с заявлением, также можно будет ознакомиться в данном разделе.

Как сообщает региональное Министерство спорта, по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в регионе идёт всесторонняя поддержка спорта высоких достижений, в том числе такого популярного вида спорта, как хоккей. В 2021 году в Мурманской области был создан молодежный хоккейный клуб «Арктика». Сегодня спортсмены проводят свой второй в истории существования клуба сезон в Национальной молодежной хоккейной лиге.

Фото: https://gov-murman.ru