Правительство Мурманской области окажет материальную помощь пострадавшим от пожара в Кандалакше в размере 100 тысяч рублей на каждого члена семьи. Об этом губернатор Андрей Чибис сообщил сегодня на оперативном совещании.

Напомним, в субботу утром в Кандалакше загорелся жилой дом на улице Спекова, один человек погиб, более 20 семей остались без крова и имущества.

«Знаю, что временное размещение всех пострадавших организовано, дополнительная помощь от правительства Мурманской области семьям должна быть оказана в ближайшие дни», – подчеркнул Андрей Чибис и поручил коллегам в кратчайшие сроки подготовить необходимые нормативные документы.

Глава региона также поблагодарил волонтёров и неравнодушных северян, принявших участие в сборе вещей для пострадавших семей. В настоящее время сбор приостановлен, сообщает региональное Министерство информационной политики.