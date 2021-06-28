Правительство Мурманской области окажет помощь в сносе и расселении двух подъездов пострадавшего при пожаре дома в Кандалакше

Правительство Мурманской области окажет помощь в сносе и расселении двух подъездов жилого дома на улице Спекова в Кандалакше, пострадавшего при пожаре в начале года. Об этом губернатор Андрей Чибис сообщил сегодня на оперативном совещании, говоря об итогах рабочей поездки в Кандалакшский район в минувшие выходные.

Напомним, пожар в доме на улице Спекова в Кандалакше произошёл 6 февраля, полностью выгорело два подъезда из четырёх, один человек погиб, более 20 остались без крова и имущества. На оказание материальной помощи пострадавшим от пожара из резервного фонда правительства Мурманской области бюджету Кандалакшского района было перечислено более 3,5 млн рублей.