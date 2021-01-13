Эксперты помогут выгодно купить квартируЗаблокированных льдами в Енисейском заливе контейнеровоз «Спарта III» и ледокольный буксир «Кигориак» пришлось выручать «Атомфлоту»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)13.01.21 10:00

Правительство Мурманской области оказывает всю необходимую помощь родственникам экипажа траулера «Онега»

Выплаты от правительства Мурманской области доведены всем родственникам погибших рыбаков траулера «Онега», кроме одного, близкие которого проживают на территории Украины. Также 500 тысяч рублей будет выплачено пострадавшему мурманчанину Владиславу Буторину – второму помощнику капитана.

«За родственниками погибших и пострадавших моряков закреплены кураторы, которые отвечают на все возникающие вопросы и помогают в решении всевозможных проблем. Также с семьями работают психологи. Люди находятся в разном психологическом состоянии, некоторые в тяжёлом. Сделано всё возможное, чтобы они получили всю положенную им материальную помощь. Родственники одного из рыбаков, проживающие на территории Украины, также получат все выплаты, как только решится технический вопрос оформления счёта. Выплаты семьям идут от регионов, в которых были зарегистрированы погибшие и пострадавшие, от судовладельца и от Фонда социального страхования», – пояснил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Кроме того, как подчеркнул глава региона, идёт работа с индивидуальными обращениями родственников рыбаков. Будет оказана необходимая медицинская помощь, содействие в трудоустройстве, а также в переводе детей, получающих образование, с платной формы обучения на бюджетную. При поддержке федерального правительства начаты переговоры с рядом банков по организации помощи в погашении ипотеки.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на данный момент спасательная и поисковая операции в Баренцевом море на месте ЧП с рыболовным траулером «Онега» завершены. Согласно предварительной информации, судно было подвержено серьёзному обледенению, и при выборе яруса накренилось, зачерпнув воду, это усилило крен, траулер перевернулся и затонул. По информации от правоохранительных органов, судно было технически готово к промыслу в осенне-зимний период. Продолжается работа по установлению всех подробностей происшествия.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда: итоги 2020, прогнозы на 2021
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-

Последние комментарии

Валерия Поспелова
11.01.21 05:47
Владею полной информацией по ситуации с квартирой, данными о лицах, участниках. Все на самом деле обстояло иначе. 79819794459
Комментарий к новости:Суд на миллион, или Отец пошёл на сына-должника!
Сергей
02.01.21 01:06
Спасибо, Интересная передача. Хорошие вопросы, внятные понятные ответы. С Новым Годом.
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: В 2020 году наш регион прошёл проверку на прочность - Руслан Назаров
Олег
31.12.20 10:39
УК "Севжилсервис" повысили стоимость содержания и ремонта сразу на 70 %. Спасибо за подарок к Новому году !
Комментарий к новости:С 1 января 2021 года в Мурманской области увеличится плата за капитальный ремонт домов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире15:55«Проще говоря». Тематическая программа (12+)16:30«Лекарства, которые спасли мир». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)27% опрошенных россиян в качестве основного источника дохода на пенсии указали работу или подработку-PRO Валюту (16+)Курс доллара просел почти на 74 копейки, евро теряет почти 54 копейки-PRO Энергетику (18+)Имеющиеся резервы мощности Кольской АЭС являются одним из главных инвестиционных преимуществ Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 13 января-PRO Нефть и газ (18+)Госкомиссия утвердила месторождение «Роснефти» в Карском море-PRO Законы (18+)Время раздавать пряники: в Госдуму внесут законопроект о возможности дополнительной индексации пенсий
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика