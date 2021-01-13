Правительство Мурманской области оказывает всю необходимую помощь родственникам экипажа траулера «Онега»

Выплаты от правительства Мурманской области доведены всем родственникам погибших рыбаков траулера «Онега», кроме одного, близкие которого проживают на территории Украины. Также 500 тысяч рублей будет выплачено пострадавшему мурманчанину Владиславу Буторину – второму помощнику капитана.

«За родственниками погибших и пострадавших моряков закреплены кураторы, которые отвечают на все возникающие вопросы и помогают в решении всевозможных проблем. Также с семьями работают психологи. Люди находятся в разном психологическом состоянии, некоторые в тяжёлом. Сделано всё возможное, чтобы они получили всю положенную им материальную помощь. Родственники одного из рыбаков, проживающие на территории Украины, также получат все выплаты, как только решится технический вопрос оформления счёта. Выплаты семьям идут от регионов, в которых были зарегистрированы погибшие и пострадавшие, от судовладельца и от Фонда социального страхования», – пояснил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Кроме того, как подчеркнул глава региона, идёт работа с индивидуальными обращениями родственников рыбаков. Будет оказана необходимая медицинская помощь, содействие в трудоустройстве, а также в переводе детей, получающих образование, с платной формы обучения на бюджетную. При поддержке федерального правительства начаты переговоры с рядом банков по организации помощи в погашении ипотеки.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на данный момент спасательная и поисковая операции в Баренцевом море на месте ЧП с рыболовным траулером «Онега» завершены. Согласно предварительной информации, судно было подвержено серьёзному обледенению, и при выборе яруса накренилось, зачерпнув воду, это усилило крен, траулер перевернулся и затонул. По информации от правоохранительных органов, судно было технически готово к промыслу в осенне-зимний период. Продолжается работа по установлению всех подробностей происшествия.