Правительство Мурманской области отметило наградами лучших специалистов по работе с сообщениями северян

Благодарственными письмами, благодарностями и грамотами губернатора Мурманской области отметили 19 представителей региональных и муниципальных органов власти, а также их подведомственных учреждений.

Госучреждения Мурманской области ведут официальные страницы в соцсетях (госпаблики). Одно из направлений работы администраторов — коммуникация с жителями в целях быстрого реагирования на сообщения граждан по вопросам различного характера.

«Сотрудники ведомств и местных администраций, которых мы наградили находятся, как говорится, «на передовой» в работе с сообщениями жителей. Они первыми принимают их, организовывают отработку и в конечном итоге добиваются решения проблемы, с которой обратился человек. Это кропотливая и непростая работа. От её результатов зависит, как житель будет относится к власти и, в конечном счёте, насколько он будет ей доверять. Сотрудники, которые были отмечены наградами, это по-настоящему отзывчивые, неравнодушные люди. Я очень благодарна им за внимательное отношение к работе и проблемам жителей нашего региона», — отметила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Рейтинговую оценку работы органов власти в социальных сетях составляет Центр управления регионом Мурманской области.

«Ежегодно ЦУР фиксирует, обрабатывает и направляет в профильные ведомства десятки тысяч сообщений жителей. Объём этой работы растёт, при этом оперативность реакции власти на сигналы граждан и профессионализм работы в соцсетях от года к году повышается», — пояснил заместитель руководителя ЦУР Дмитрий Каменский.

По итогам 2022 года среди исполнительных органов власти Мурманской области тройку лидеров возглавили Министерство энергетики и ЖКХ, Министерство транспорта и дорожного хозяйства и Министерство государственного жилищного и строительного надзора. Среди органов местного самоуправления лучшими стали администрации ЗАТО город Заозерск, Оленегорска и ЗАТО Александровск.

Наибольшей положительной динамикой отмечена работа в социальных сетях Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, а также администрации Кольского района, сообщает Центр управления регионом.

Фото: https://gov-murman.ru