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Мурманская область. Арктика (16+)02.09.20 17:20

Правительство Мурманской области, ПАО «ТГК-1» и АО «Мурманская ТЭЦ» подписали соглашение о повышении надёжности теплоснабжения

Правительство Мурманской области, ПАО «ТГК-1» и АО «Мурманская ТЭЦ» подписали соглашение о повышении надежности теплоснабжения. Подписи под документами поставили губернатор Мурманской области Андрей Чибис, управляющий директор ПАО «ТГК-1» Вадим Ведерчик, генеральный директор АО «Мурманская ТЭЦ» Станислав Назаров.

Соглашение направлено на улучшение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг и на повышение энергоэффективности и надежности работы тепловых сетей АО «Мурманская ТЭЦ».

Как отметил губернатор, главная задача соглашения – обеспечение надёжного теплоснабжения.

«Соглашение, которое мы подписали – это 450 млн рублей в год на замену теплосетей, 5% сетей ежегодно, начиная с 2022 года, а в 2021 году – более 2% сетей. Это по 5 км сетей ежегодно в городе Мурманске. Это как раз тот необходимый объём, чтобы постепенно-постепенно привести теплоснабжение, теплосети в нашем городе в порядок для того, чтобы независимо от постоянных колебаний температуры, в том числе в осенне-зимний период, эти сети не рвались», – подчеркнул губернатор.

Соглашение в частности предполагает, что при формировании рыночной цены топлива ниже установленной в тарифе, АО «Мурманская ТЭЦ» будет направлять дополнительные средства на замену магистральных тепловых сетей. Стороны будут ежегодно актуализировать соответствующие программы на период по 2023 год включительно.

При этом мероприятия по реконструкции тепловых сетей не повлекут рост тарифов для потребителей – финансирование работ будет осуществляться за счет экономии расходов на приобретение топлива при соответствующей рыночной конъюнктуре.

«Наша ключевая задача – повышение надежности теплоснабжения и энергоэффективности. В программу модернизации в первую очередь попадут теплосети со сроком службы более 20 лет», — отметил Вадим Ведерчик.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, правительство Мурманской области будет содействовать мерам по обеспечению возврата средств и предоставлению государственной поддержки в соответствии с действующим законодательством.

 

 

 

 

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