Правительство Мурманской области поддержит приюты для бездомных животных

Правительство поддержит финансово некоммерческие организации, которые занимаются содержанием бездомных животных в Мурманской области – предложение одобрил губернатор Андрей Чибис на выездном заседании регионального правительства в Североморске.

Новую меру поддержки предложила ввести вице-губернатор Ольга Кузнецова после посещения приюта «Надежда» во флотской столице. Всего в регионе девять НКО, занимающихся лечением, содержанием и социальной адаптацией бездомных животных.

«В этом приюте содержится порядка 150 собак, при этом среди них нет агрессивных, они все здоровы. Это еще раз подтверждает, что те люди, для которых это не является бизнесом, заботятся о животных совсем на другом уровне и нам важно дать им эту возможность: расширяться, приобретать необходимое оборудование, медикаменты. Хотим запустить конкурс грантов на сумму 3,5 миллиона рублей», – отметила заместитель губернатора.

На данный момент программа в статусе разработки. Старт конкурса запланирован на май.

Узнать подробнее о программе можно, обратившись в комитет по ветеринарии Мурманской области по электронной почте: komvet@gov-murman.ru или по телефону (8152) 686-830.