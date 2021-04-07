Правительство Мурманской области поддержит студентов-медиков, проходивших практику в условиях распространения COVID-19

Для студентов Кольского и Мурманского медицинских колледжей, проходивших производственную практику на территории Мурманской области в ноябре-декабре 2020 года в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, установлены социальные выплаты в размере семь тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в постановлении правительства Мурманской области, которое подписал губернатор Андрей Чибис.

Выплаты будут производиться пропорционально отработанному в ходе производственной практики времени в беззаявительном порядке путем перечисления каждому обучающемуся на его счет в банке или через кассу своего колледжа. Районный коэффициент и процентные надбавки за работу в условиях Крайнего Севера на эту социальную выплату не начисляются.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, всего на эти цели из бюджета Мурманской области дополнительно будет выделено порядка шести миллионов рублей.