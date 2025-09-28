Правительство Мурманской области подготовило пять принципиальных тем, требующих решения на федеральном уровне

В Москве состоялось несколько рабочих встреч губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Так, в ходе встречи с заместителем руководителя администрации Президента РФ Максимом Орешкиным обсудили ключевые вопросы социально-экономического развития Арктической зоны РФ, в том числе реализацию поручений президента Владимира Путина по итогам VI Международного арктического форума.

Андрей Чибис представил доклад о ходе выполнения важных инфраструктурных проектов в регионе. Особое внимание было уделено вопросам транспортного развития, в том числе расширению мощностей Мурманского транспортного узла и развитию Трансарктического транспортного коридора. Кроме того, глава Мурманской области представил перечень вопросов для вынесения на рассмотрение президенту.

«Мы подготовили пять принципиальных тем, требующих решения на федеральном уровне. Это вопросы исполнения поручений по итогам визита Владимира Владимировича Путина в Мурманск в марте этого года, реализация президентского проекта «Арктика и Трансарктический транспортный коридор», строительство новой детской областной больницы, перемещение офисов госкомпаний в регионы Арктической зоны и проведение Международного арктического форума в Мурманске», — отметил губернатор.

Предметно рассмотрены вопросы реализации поручений главы государства, данных по итогам арктического форума в Мурманске, а также ход работ по ключевым инфраструктурным проектам, включая газификацию региона и развитие портовой инфраструктуры.

«Уверен, что сегодняшняя встреча станет важным этапом в системной работе по развитию арктических территорий. Мурманская область готова активно участвовать в реализации всех проектов, направленных на укрепление экономического потенциала Арктики. А благодаря поддержке федерального центра мы реализуем масштабные инициативы в сфере энергетики, транспорта и социальной инфраструктуры. Важно, чтобы все поручения президента выполнялись комплексно и системно», — сказал Андрей Чибис.

Отдельный блок был посвящён вопросам социального развития арктических территорий. Губернатор подробно проинформировал о ходе реализации программ реновации ЗАТО, строительства социальных объектов и мер поддержки жителей военных гарнизонов Кольского Заполярья.

Также отдельно рассмотрены вопросы поддержки инвестиционных проектов, в том числе развитие горно-металлургического комплекса.

В заключение стороны обсудили предложение о создании в Мурманской области филиала национального центра «Россия», проведении в 2027 году Года Арктики и организации Международного арктического форума в Мурманске. Встреча позволила выработать единые подходы к решению актуальных вопросов развития арктических территорий.

В рамках рабочей встречи главы Мурманской области с основательницей и владелицей маркетплейса «Wildberries» Татьяной Ким подведены первые итоги участия региона в «Платформе роста» и намечены новые направления сотрудничества. Проект, который официально запущен в апреле 2025 года, уже демонстрирует значительные результаты.

«Wildberries» открывает огромные возможности для малого и среднего бизнеса нашего региона. За короткий срок предпринимателям удалось не только значительно увеличить продажи, но и вывести на федеральный уровень уникальные северные бренды. Это важная часть нашей работы по поддержке локальных производителей», — отметил Андрей Чибис.

За время участия в проекте мурманские предприниматели достигли впечатляющих результатов. Так, оборот предприятий-участников вырос почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а общий объём продаж составил более 90 млн рублей.

Особое внимание уделено перспективам расширения сотрудничества. Стороны обсудили возможность развития туристического направления — «Wildberries» планирует усилить работу по продвижению внутреннего туризма в Арктике. Также рассматривается вопрос увеличения мощностей логистической инфраструктуры компании в Мурманской области.

Кроме того, губернатор анонсировал проведение дополнительного набора предпринимателей в «Платформу роста», что позволит расширить представительство мурманских брендов на федеральном уровне. На текущий момент в проекте участвуют предприятия из различных категорий: одежда (40%), товары для здоровья (15%), красота (7,5%), а также производители посуды, игрушек и сувенирной продукции.

«Сотрудничество с «Wildberries» — это не только экономический рост, но и возможность заявить о нашем регионе и наших локальных брендах на всю страну. Мы продолжим эту работу по всем направлениям, включая туризм и логистику, чтобы максимально использовать потенциал этого партнёрства», — подвёл итоги встречи Андрей Чибис.

В ходе рабочей встречи губернатора с министром финансов РФ Антоном Силуановым обсудили вопросы финансовой поддержки региона, в том числе софинансирование национальных проектов, компенсацию расходов на топливное обеспечение и реализацию крупных инфраструктурных проектов в Арктической зоне.

«Мурманская область демонстрирует устойчивое развитие, но нам крайне важно сохранить достигнутый уровень поддержки из федерального бюджета. Особенно это касается софинансирования президентских нацпроектов и программ развития арктических территорий», — отметил Андрей Чибис.

Также обсудили реализацию инфраструктурных и инвестиционных проектов, в том числе увеличение федерального финансирования для их реализации. Кроме того, стороны обсудили возможные пути совершенствования механизмов финансовой поддержки арктических регионов с учётом их экономических особенностей и климатических условий.

По итогам встречи все предложения, поступившие от Мурманской области, будут проработаны.

