«Герои Севера – Заполярный рубеж»: порядка 400 человек вышли на старт экстремальной гонки в парке «Патриот»Учитель из Мурманска Анастасия Дробот борется за выход в финал всероссийского телевизионного шоу «Классная тема!»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)28.09.25 11:00

Правительство Мурманской области подготовило пять принципиальных тем, требующих решения на федеральном уровне

В Москве состоялось несколько рабочих встреч губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Так, в ходе встречи с заместителем руководителя администрации Президента РФ Максимом Орешкиным обсудили ключевые вопросы социально-экономического развития Арктической зоны РФ, в том числе реализацию поручений президента Владимира Путина по итогам VI Международного арктического форума.

Андрей Чибис представил доклад о ходе выполнения важных инфраструктурных проектов в регионе. Особое внимание было уделено вопросам транспортного развития, в том числе расширению мощностей Мурманского транспортного узла и развитию Трансарктического транспортного коридора. Кроме того, глава Мурманской области представил перечень вопросов для вынесения на рассмотрение президенту.

«Мы подготовили пять принципиальных тем, требующих решения на федеральном уровне. Это вопросы исполнения поручений по итогам визита Владимира Владимировича Путина в Мурманск в марте этого года, реализация президентского проекта «Арктика и Трансарктический транспортный коридор», строительство новой детской областной больницы, перемещение офисов госкомпаний в регионы Арктической зоны и проведение Международного арктического форума в Мурманске», — отметил губернатор.

Предметно рассмотрены вопросы реализации поручений главы государства, данных по итогам арктического форума в Мурманске, а также ход работ по ключевым инфраструктурным проектам, включая газификацию региона и развитие портовой инфраструктуры.

«Уверен, что сегодняшняя встреча станет важным этапом в системной работе по развитию арктических территорий. Мурманская область готова активно участвовать в реализации всех проектов, направленных на укрепление экономического потенциала Арктики. А благодаря поддержке федерального центра мы реализуем масштабные инициативы в сфере энергетики, транспорта и социальной инфраструктуры. Важно, чтобы все поручения президента выполнялись комплексно и системно», — сказал Андрей Чибис.

Отдельный блок был посвящён вопросам социального развития арктических территорий. Губернатор подробно проинформировал о ходе реализации программ реновации ЗАТО, строительства социальных объектов и мер поддержки жителей военных гарнизонов Кольского Заполярья.

Также отдельно рассмотрены вопросы поддержки инвестиционных проектов, в том числе развитие горно-металлургического комплекса.

В заключение стороны обсудили предложение о создании в Мурманской области филиала национального центра «Россия», проведении в 2027 году Года Арктики и организации Международного арктического форума в Мурманске. Встреча позволила выработать единые подходы к решению актуальных вопросов развития арктических территорий.

В рамках рабочей встречи главы Мурманской области с основательницей и владелицей маркетплейса «Wildberries» Татьяной Ким подведены первые итоги участия региона в «Платформе роста» и намечены новые направления сотрудничества. Проект, который официально запущен в апреле 2025 года, уже демонстрирует значительные результаты.

«Wildberries» открывает огромные возможности для малого и среднего бизнеса нашего региона. За короткий срок предпринимателям удалось не только значительно увеличить продажи, но и вывести на федеральный уровень уникальные северные бренды. Это важная часть нашей работы по поддержке локальных производителей», — отметил Андрей Чибис.

За время участия в проекте мурманские предприниматели достигли впечатляющих результатов. Так, оборот предприятий-участников вырос почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а общий объём продаж составил более 90 млн рублей.

Особое внимание уделено перспективам расширения сотрудничества. Стороны обсудили возможность развития туристического направления — «Wildberries» планирует усилить работу по продвижению внутреннего туризма в Арктике. Также рассматривается вопрос увеличения мощностей логистической инфраструктуры компании в Мурманской области.

Кроме того, губернатор анонсировал проведение дополнительного набора предпринимателей в «Платформу роста», что позволит расширить представительство мурманских брендов на федеральном уровне. На текущий момент в проекте участвуют предприятия из различных категорий: одежда (40%), товары для здоровья (15%), красота (7,5%), а также производители посуды, игрушек и сувенирной продукции.

«Сотрудничество с «Wildberries» — это не только экономический рост, но и возможность заявить о нашем регионе и наших локальных брендах на всю страну. Мы продолжим эту работу по всем направлениям, включая туризм и логистику, чтобы максимально использовать потенциал этого партнёрства», — подвёл итоги встречи Андрей Чибис.

В ходе рабочей встречи губернатора с министром финансов РФ Антоном Силуановым обсудили вопросы финансовой поддержки региона, в том числе софинансирование национальных проектов, компенсацию расходов на топливное обеспечение и реализацию крупных инфраструктурных проектов в Арктической зоне.

«Мурманская область демонстрирует устойчивое развитие, но нам крайне важно сохранить достигнутый уровень поддержки из федерального бюджета. Особенно это касается софинансирования президентских нацпроектов и программ развития арктических территорий», — отметил Андрей Чибис.

Также обсудили реализацию инфраструктурных и инвестиционных проектов, в том числе увеличение федерального финансирования для их реализации. Кроме того, стороны обсудили возможные пути совершенствования механизмов финансовой поддержки арктических регионов с учётом их экономических особенностей и климатических условий.

По итогам встречи все предложения, поступившие от Мурманской области, будут проработаны.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554131/#&gid=1&pid=6

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: СТАРТ ОСЕННЕЙ СЕССИИ С КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ И БЮДЖЕТАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025
-

Последние комментарии

Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире15:45«Демидовы». Художественный фильм, 2 серия (16+)17:05«ДНК России». Документальный цикл (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области отмечается рост задолженности по заработной плате-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 47 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 и 29 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В центре внимания парламентариев был проект закона, вносящий изменения в областной бюджет
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»