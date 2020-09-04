Правительство Мурманской области подписало соглашение о сотрудничестве с АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций «Диалог Регионы»

4 сентября первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко подписала соглашение о сотрудничестве при создании и функционировании Центра управления регионом между Правительством Мурманской области и автономной некоммерческой организацией по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций «Диалог Регионы».

АНО «Диалог Регионы» - это единый центр компетенций по созданию центров управления регионами. Организация создана департаментом информационных технологий Москвы в 2019 году. «Диалог Регионы» развивает цифровые проекты в сфере общественных связей и коммуникаций по всей России и курирует исполнение поручения Президента РФ о создании Центров управления регионом во всех субъектах страны.

«Центр управления регионом это новый этап развития обратной связи от граждан по проблемным вопросам: здравоохранение, образование, экология, дороги – весь спектр. Сейчас обращения поступают по разным каналам: горячая линия, портал «Наш Север», электронная приемная правительства и не только. Теперь все они будут сосредоточены в центре управления регионом. Специалисты будут обрабатывать их максимально быстро по жестким регламентам. Главная задача – обеспечить решение проблемы, которую указал гражданин», – пояснила Оксана Демченко.

Аналитические материалы ЦУРа позволят власти оперативно реагировать на возникающие вопросы, а также прогнозировать проблемные ситуации, анализировать риски и предвосхищать их.

«Уже сегодня в Мурманскую область пришли специальные аналитические системы федерального уровня, которые позволяют власти занимать более активную позицию по обратной связи. Нам очень приятно работать с Мурманской областью, потому что здесь эта работа ведется системно. Отличные показатели дает портал обратной связи «Наш Север». Нам предстоит проанализировать результаты этой работы, что-то поднастроить под тот курс, который сейчас ведет президент России и то, что делает Андрей Чибис в Мурманской области вывести на следующий этап развития», – сказал Анатолий Курманов директор проектов АНО «Диалог Регионы».