Правительство Мурманской области подписало соглашение с АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей. ЗАБИЗНЕС.РФ»

В рамках пленарного заседания «Возможности развития бизнеса в Арктической зоне» в рамках Совета регионов «ОПОРЫ РОССИИ» в Кировске состоялось подписание соглашения о взаимодействии между Правительством Мурманской области и автономной некоммерческой организацией «Платформа для работы с обращениями предпринимателей. ЗАБИЗНЕС.РФ».

В церемонии приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор АНО Элина Сидоренко.

Платформа для работы с обращениями предпринимателей была создана по поручению президента АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с Минэкономразвития, Минкомсвязи, МВД, ФСБ, Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом РФ, а также при участии ведущих общественных объединений предпринимателей.

«Платформа для работы с обращениями предпринимателей» сегодня – это не просто важный цифровой сервис, расширяющий возможности правовой защиты бизнеса на федеральном уровне. Это целая экосистема по налаживанию взаимодействия бизнеса и власти. Я очень рад, что федеральный центр создает такие технологичные инструменты для достижения главной цели – создания комфортной деловой среды, привлечения частных инвестиций в территорию», – прокомментировал заключение соглашения Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Элина Сидоренко отметила, что главные задачи сотрудничества «Платформы» и правительства Мурманской области – предупреждение силового давления, профилактика административных барьеров, повышение прозрачности деятельности правоохранительных органов.

«Уверена, что взаимодействие будет с большим практическим результатом и поможет нашему бизнесу расти», – подчеркнула глава АНО.