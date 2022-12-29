Правительство Мурманской области подпишет новое соглашение о сотрудничестве с Госкорпарацией «Росатом»

Вчера во время итоговой пресс-конференции губернатор Андрей Чибис сообщил, что региональное правительство продолжит взаимовыгодное партнёрство с Госкорпарацией «Росатом».

«В настоящее время готовится новый проект соглашения, который непременно будет включать в себя проекты по развитию социальной инфраструктуры и благоустройства территории города Полярные Зори», – сказал Андрей Чибис.

Соглашение о сотрудничестве с Госкорпарацией «Росатом» было заключено в 2012 году и заканчивает своё действие в 2022. За этот период в рамках соглашения ежегодно утверждался конкретный перечень мероприятий, направленных на развитие социальной инфраструктуры муниципального образования город Полярные Зори.

Партнёрство позволило решить важные задачи: реконструирован путепровод, построен физкультурно-оздоровительный комплекс, отремонтированы общеобразовательные организации и детские школы искусств (в Полярных Зорях и Африканде), обустроен парк отдыха и здоровья «Наш парк», благоустроены дворовые территории и общественные пространства и многое другое. Только в текущем году реализованы мероприятия на общую сумму более 465 млн рублей, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru