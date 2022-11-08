Правительство Мурманской области поощрит наставников и призёра Национального Чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс»

Команда Мурманской области по итогам Национального Чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс» завоевала по основным компетенциям серебряные медали в трёх компетенциях: «Резьба по дереву», «Инженерный дизайн» и «Массажист». Об этом вчера на оперативном совещании сообщил глава региона Андрей Чибис.

«Наши призёры — это Даниил Беликов, Максимилиан Гримач и Виктор Ивлев. Скоро ребятам вручат сертификаты на сумму 75 тысяч рублей, которые могут быть израсходованы на получение дополнительного образования или на приобретение специализированных технических средств реабилитации», — сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кроме того, соревнования проходили по дополнительным компетенциям. Школьница из Мурманской области Алина Чудик завоевала 2-е место в компетенции «Медицинский и социальный уход». Правительством региона принято решение поощрить юную северянку. Она тоже получит 75 тысяч рублей.

«А также дополнительно выделим по 50 тысяч рублей всем 4 наставникам, благодаря которым ребята идут вперёд и развиваются, показывая достойные результаты», — заключил глава региона.