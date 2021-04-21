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Мурманская область. Арктика (16+)21.04.21 11:00

Правительство Мурманской области предлагает увеличить стимулирующий коэффициент для прибрежного рыболовства

Обеспечение северян доступной по объёму и цене охлажденной рыбой, добываемой в водах Баренцева моря – одна из важнейших задач регионального правительства. 20 апреля на заседании рабочей группы по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Мурманской области под председательством заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству Петра Савчука были озвучены предложения региона об увеличении стимулирующего коэффициента для прибрежного рыболовства. В заседании в режиме видеоконференцсвязи приняла участие заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

«Мы считаем, что такие изменения для прибрежного рыболовства позволят обеспечить дополнительные поставки охлажденной трески и пикши на рыбофабрики. Во-первых, продукция станет ещё доступнее. Во-вторых, это поможет успешной реализации инвестиционных проектов по строительству в Мурманской области береговых рыбоперерабатывающих заводов, реализуемых с государственной поддержкой», – отметила вице-губернатор.

Повышающий квоты коэффициент, установленный сейчас в размере 1,2, имеет существенный положительный эффект. Так, рыбодобывающим организациями прибрежного рыболовства Мурманской области на 2018 год было выделено порядка 16 тыс. тонн трески и пикши, а в 2020 году – более 50 тысяч тонн.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, в ходе заседания обсудили ход работы по подготовке обоснований норм, касающихся предельно допустимых концентраций мышьяка в рыбной продукции. Дополнительно проработать вопрос о внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы поручил Андрей Чибис.

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