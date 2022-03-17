Правительство Мурманской области предоставит гранты на научные исследования по приоритетным направлениям
13 проектов научных организаций региона получат гранты из областного бюджета на поддержку исследований. Итоги конкурсного отбора подвели накануне на заседании регионального экспертного совета.
Конкурс грантов в форме субсидии для поддержки научных исследований и поисковых научных исследований по приоритетным направлениям деятельности Мурманской области проводится правительством региона совместно с Российским научным фондом на основе паритетного финансирования. Гранты предоставляются некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, по следующим направлениям:
- проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами в объеме до 1,5 млн рублей ежегодно (длительность проекта 1-2 года);
- проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами в объёме от 4 до 7 млн рублей ежегодно (длительность проекта 2-3 года).
По результатам проведенного конкурса поддержаны проекты шести организаций: Мурманского арктического государственного университета (4 проекта); Кольского научного центра РАН (4 проекта); Мурманского государственного технического университета (2 проекта); Кольского филиала Единой геофизической службы РАН (1 проект); Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина КНЦ РАН (1 проект) и Полярного геофизического института (1 проект).
«Мурманская область в очередной раз заявила о себе как регион с мощным научно-исследовательским потенциалом. Для ученых нашего региона победа – это не просто дополнительное финансирование, а также возможность определить ключевые направления развития. Уверен, проекты-победители принесут реальную пользу не только региону, но и всей стране», – отметил заместитель губернатора Мурманской области Юрий Фомин.