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Мурманская область. Арктика (16+)25.04.22 12:00

Правительство Мурманской области предоставит муниципалитетам новую субсидию, чтобы ускорить расселение из аварийного жилья

В 2019 году правительство Мурманской области взяло на себя обязательства до 1 сентября 2025 года расселить все аварийные дома, признанные таковыми до 2017 года. Сегодня предпринимаются все меры для того, чтобы выполнить данное обещание. В 2022 году в регионе вводится субсидия для муниципалитетов, которая позволит ускорить расселение граждан из аварийного жилья. Об этом на традиционном оперативном совещании сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«На балансе у муниципальных образований есть пустующие квартиры, переселить в которые граждан нельзя из-за неудовлетворительного состояния жилых посещений. Тем не менее, местные власти несут обязательства по их содержанию. Новая субсидия позволит отремонтировать пустующие квартиры и переселить в них граждан, проживающих в аварийных домах. На эти цели в бюджете Мурманской области предусмотрено 65,5 миллиона рублей, что станет толчком для расселения северян из аварийного жилья», – отметил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, претендовать на получение новой меры поддержки могут муниципалитеты, которые участвуют в адресной региональной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области» на 2019-2025 годы. Планируется, что в 2022 году будет отремонтировано около 127 квартир. Так, в Кандалакше и Ковдоре уже организовывают ремонтные работы. В других населенных пунктах, где нет муниципальных квартир, сначала приобретут жилплощадь и отремонтируют ее для переселения граждан из «авариек».

 

 

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