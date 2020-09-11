Правительство Мурманской области предусмотрит средства на оснащение мест проживания социально-незащищенных северян автономными дымовыми пожарными извещателями

Губернатор Андрей Чибис провёл очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Мурманской области. Участники заседания обсудили вопрос обеспечения пожарной безопасности в местах проживания многодетных семей и социально-незащищенных групп населения.

Губернатор Андрей Чибис поручил определить категорию людей, которые более всего могут быть подвержены риску в случае возникновения пожара. По словам главы региона, при планировании бюджета на 2021 год необходимо заложить средства на обеспечение пожарной безопасности этой категории населения.

«С учётом практики и опыта прошу до 20 сентября определить категорию населения, более всего подверженную риску в случае пожара. Это могут быть люди с ограниченными возможностями здоровья, или те, кто в силу возраста вовремя не реагируют на возгорание. Так, при проектировании бюджета на 2021 год, мы постараемся заложить необходимые ресурсы, чтобы минимизировать риски возникновения пожара и обезопасить людей группы риска», – отметил Андрей Чибис.

В рамках реализации госпрограммы Мурманской области «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона» в 2019 году была проведена работа по оснащению мест проживания граждан – многодетных семей, проживающих в сельской местности в деревянном жилом фонде – автономными дымовыми пожарными извещателями. Так, были установлены 242 датчика в жилых помещениях 52 семей.

В 2020 году в связи с ограничениями, введёнными в регионе из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, мероприятия по оснащению мест проживания граждан автономными дымовыми пожарными извещателями не проводились.

Одной из центральных тем заседания также стало обеспечение пожарной безопасности учреждений системы социальной защиты и здравоохранения населения различных форм собственности. На территории Мурманской области всего расположено 113 таких организаций. В период 2019-2020 гг. на объектах данной категории было зарегистрировано четыре пожара, в результате которых не была допущена гибель людей.

В рамках мероприятия участники заседания рассмотрели вопрос обеспечения безопасности граждан на водных объектах региона в осенне-зимний период. С начала года на водоемах области погибло 19 человек. Анализ происшествий показал, что в большинстве случаев причиной является нарушение правил поведения на воде – купание в необорудованных местах, в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, комиссия утвердила План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в Мурманской области на 2020-2021 годы. Будет скорректирован и уточнен перечень мест массового отдыха людей, проведения праздничных и спортивных мероприятий на территории вблизи водных объектов, организации временных спасательных постов или дежурства аварийно-спасательных формирований. Также будут организованы выставление знаков безопасности, профилактическая работа по информированию населения и так далее.