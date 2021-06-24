Правительство Мурманской области при поддержке федеральных ведомств продолжает работу по проекту газификации региона

Программа газификации «Газпрома», опубликованная на официальном сайте компании, подготовлена по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина для доведения газа до домохозяйств в ранее газифицированных населенных пунктах центральным газопроводом.

В Мурманской области отсутствует сетевой природный газ и соответствующая инфраструктура, то есть нет централизованного газоснабжения. Северяне пользуются сжиженным углеводородным газом (уровень газификации составляет 35%), поставляемым компаниями-производителями в Мурманскую область в железнодорожных цистернах и используемым преимущественно для бытовых нужд.

В настоящее время правительство Мурманской области совместно с профильными федеральными органами власти, компаниями «Газпром» и «НОВАТЭК» прорабатывают варианты строительства магистрального газопровода в регион.

Вопрос о необходимости газификации региона по инициативе губернатора Андрея Чибиса активно обсуждается на всех уровнях на протяжении последних лет. В этом году он был выведен в практическую плоскость. Проект поддержан правительством РФ. Вице-премьер РФ Александр Новак прорабатывал вопрос по строительству газопровода в Мурманской области по поручению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина и признал его целесообразность, также необходимость создания инфраструктуры поддержана Минпромторгом России, Министерством энергетики России.

В мае вопрос газификации региона обсуждался Андреем Чибисом на трёхсторонней встрече с Секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и полномочным представителем Президента РФ в СЗФО Александром Гуцаном. Инициатива строительства газопровода была поддержана со всех сторон.

Отметим, что строительство газопровода позволит крупным предприятиям реализовать собственные проекты по переработке добываемого в Заполярье сырья и созданию газохимического производственного кластера, а жителям Мурманской области – экономить на коммунальных услугах.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, перспективный объём газопотребления коммунально-бытовыми предприятиями составит около 1,6 млрд кубометров в год, а предварительная потребность крупнейших предприятий региона в природном газе составит порядка 4,5 млрд кубометров в год. Таким образом, по предварительным расчетам, внутренний объем потребления газа в стране мог бы вырасти не менее, чем на 6,1 млрд кубометров в год.