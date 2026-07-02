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Мурманская область. Арктика (16+)02.07.26 18:00

Правительство Мурманской области приглашает показать Русский Север на X Международном фотоконкурсе «Русская цивилизация»

Приглашаются фотографы-профессионалы и любители нашего региона принять участие в X Международном фотоконкурсе «Русская цивилизация». Масштабный проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России) в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики».

Мурманская область – это уникальное переплетение культур и суровой, завораживающей красоты. От беломорских поморских традиций и наследия коренных народов Севера до величественных пейзажей Кольского Заполярья – у жителей нашего региона есть чем поделиться. Главная цель конкурса – гармонизация межнациональных отношений и привлечение внимания к истокам русской культуры. Ваш объектив может стать главным инструментом этого рассказа.

Участникам предлагается раскрыть тему русской цивилизации через следующие номинации:

«Уникальная природа» – пейзажи, дикая природа, неизведанные уголки России;

«Лица и поколения» – портреты, раскрывающие национальный колорит и загадочность русской души;

«Традиции большой страны» – репортажи о праздниках, свадьбах и старинных обрядах;

«Архитектура и скульптура» – памятники древнерусского зодчества и современные объекты с национальным колоритом;

«Духовные скрепы» – святые места, религиозные объекты и духовные пейзажи;

«Семейные ценности» – традиции, обряды и уклад российских семей.

Особого внимания заслуживает специальная номинация «Россия – семья семей» (от ФГБУ «Дом народов России»). Здесь принимаются семейные хроники, кадры трудовых или военных династий, а также снимки многонациональных семей. Важное условие: к таким работам необходимо приложить короткую историю семьи, рассказывающую о её уникальных традициях и том, что передается из поколения в поколение.

Требования и сроки: к участию допускаются авторы старше 18 лет; от каждого участника принимается от 1 до 5 работ в номинации (максимум 35 снимков). Принимаются фотографии, созданные не ранее 2021 года.

Технические требования лаконичны: формат JPEG, разрешение от 2000 пикселей по длинной стороне (от 150 dpi), размер файла от 500 КБ до 10 МБ. Главное условие – высокое качество, чёткость и отсутствие технологических дефектов.

Приём заявок открыт на официальном сайте проекта и продлится до 12 октября.

В октябре профессиональное жюри определит лучших, а также обладателя «Приза зрительских симпатий» по итогам онлайн-голосования. Торжественная церемония награждения победителей и обладателей Гран-при состоится в ноябре. Авторов лучших работ ждут ценные призы и подарки.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570414/#&gid=1&pid=2

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68Kатерина
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PetrovihGV
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