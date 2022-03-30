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Мурманская область. Арктика (16+)30.03.22 10:00

Правительство Мурманской области прилагает серьёзные усилия для поддержки рыбохозяйственного комплекса

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, губернатор Андрей Чибис провёл заседание территориального Рыбохозяйственного совета Мурманской области.

«Рыбохозяйственный комплекс является для нашего региона принципиально важным, потому что рыбодобывающие и перерабатывающие компании - одни из ключевых наших налогоплательщиков. Безусловно, это и исторически важная для Мурманской области отрасль. Промышленное и прибрежное рыболовство в регионе осуществляют около 140 предприятий. В рыбной отрасли занято порядка 7 тысяч человек, а если посчитать и членов их семей, становится понятно, какое число людей напрямую зависит от стабильности в этом сегменте экономики», - подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор сообщил, что в 2021 году объём добычи водных биоресурсов вырос до 650 тысяч тонн, - это на 8% больше, чем в 2020 году. А за 2022 год добыто уже 112 тысяч тонн. Объём производства товарной рыбы на предприятиях аквакультуры вырос на 12% от показателя 2020 года, а за последние десять лет в Заполярье стали выращивать в 6,5 раза больше рыбы.

Также Андрей Чибис поблагодарил всех предпринимателей, которые помогают реализовывать социально значимый проект «Наша рыба». Проект работает в новом формате передвижная мобильная ярмарка, которая побывала уже в 12 муниципалитетах. За три года существования проекта реализовано почти 700 тонн продукции. В этом году удалось порадовать северян и мойвой, - причём не только в Мурманске, но и в отдалённых населённых пунктах. 

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона напомнил, что правительство Мурманской области прилагает серьёзные усилия для поддержки рыбохозяйственного комплекса. Так, по инициативе региональной власти приняты важные поправки в закон о прибрежном рыболовстве. Сейчас совместно с Росрыболовством прорабатывается закон о любительском лове – рыбаки должны иметь возможность легально продавать свой улов. На рабочей встрече с министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым губернатор Андрей Чибис предложил ряд мер поддержки регионального судоремонта. Безусловно важной является тема нехватки квалифицированных кадров, - глава региона призвал консолидировать усилия ведомств по этому вопросу.

«Рассчитываю, что мы вместе продолжим развивать рыбную отрасль в Мурманской области и создадим точки роста в новых экономических условиях», - отметил Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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