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Мурманская область. Арктика (16+)24.01.25 15:30

Правительство Мурманской области продлило ежемесячные выплаты медицинским работникам

Правительство Мурманской области продолжает реализацию программы поддержки отдельных категорий сотрудников государственных медицинских учреждений. С 2014 года медицинские работники, оказывающие первичную медико-санитарную помощь и работающие в службе скорой медицинской помощи, получают дополнительные выплаты ежемесячно.

В целях привлечения медицинских кадров принято решение о продлении выплаты денежных компенсаций данным категориям медработников в 2025 году. Размер ежемесячных выплат может достигать 10 тысяч рублей.

Комплекс мер социальной поддержки медицинских работников, разработанный правительством Мурманской области, ранее был отмечен министерством здравоохранения Российской Федерации как одна из наиболее эффективных практик в стране. Эти меры способствуют привлечению квалифицированных специалистов и укреплению кадрового потенциала в региональных учреждениях здравоохранения.

Кроме того, на территории Кольского Заполярья функционирует «горячая линия» Министерства здравоохранения Мурманской области для медицинских работников. Она открыта по будням - с 8.00 до 20.00 и в субботу - с 9.00 до 15.00 по номеру телефона (8152) 566-612. По этому номеру специалисты могут получить консультацию по вопросам оплаты труда и стимулирующих выплат.

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