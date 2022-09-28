Правительство Мурманской области продолжает оказывать помощь муниципалитетам в обеспечении инфраструктурой земельных участков, предоставленных местными администрациями многодетным семьям на безвозмездной основе

О темпах работ рассказал первый заместитель министра строительства региона Алексей Грачиков.

«В 2022 году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» запланирована реализация 19 мероприятий по обеспечению инфраструктурой земельных участков многодетных в Мурманске, Апатитах, Полярных Зорях, Оленегорске, Мончегорске, Ковдоре, Ловозерском, Кандалакшском и Кольском районах на общую сумму порядка 207 миллионов рублей. В части муниципалитетов работы уже выполнены, в остальных активно идут и будут завершены до конца года», – отметил Алексей Грачиков.

Например, в Коле на 3 земельных участках были установлены септики, ещё 2 участка обеспечены централизованным водоснабжением, а также выполнены подготовительные работы для строительства дорог и проездов к 140 участкам. В Апатитах обустроен выезд на территорию зоны застройки на улице Строителей, где находятся 42 земельных участка. В Ковдоре смонтированы и подключены 2 трансформаторные подстанции для 11 земельных участков на улице Кошица. В Алакуртти смонтирована станция биологической очистки и пробурены скважины водоснабжения для строительства индивидуального жилого дома многодетной семьёй. В Мончегорске завершены подготовительные работы по обеспечению дорожной инфраструктурой 13 земельных участков на улице Геологов.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в Мурманске активно идут работы по технологическому присоединению к сетям водоснабжения 40 земельных участков на проезде Ледокольном и 89 земельных участков на улице Скальной. Такая же работа ведется и в Ловозере, где «Мурманскводоканалу» осталось проложить буквально 100 метров водовода, чтобы подсоединить 11 земельных участков многодетных. В Мончегорске на активную стадию вышли работы по обеспечению электроснабжением 11 земельных участков на улице Геологов и водоснабжением 12 участков на улице Боровой. До конца года должны завершиться работы по обеспечению электроснабжением 34 участков 9 микрорайона в Полярных Зорях и 67 земельных участков в Оленегорске.

Фото: https://gov-murman.ru