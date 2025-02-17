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Мурманская область. Арктика (16+)17.02.25 13:00

Правительство Мурманской области продолжает работу по развитию газификации региона

В ходе рабочего совещания с АО «Газпром промгаз» под председательством заместителя губернатора - министра энергетики и ЖКХ Аллы Истоминой состоялось обсуждение деталей формирования региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Мурманской области.

В мероприятии приняли участие представители профильных органов власти, муниципальных образований, АО «Мурманоблгаз».

«Газификация Мурманской области – стратегический проект, который позволит закрыть вопрос мазутозависимости региона, станет импульсом к развитию новых производственных мощностей, появлению новых рабочих мест. Но прежде, чем это случится, нам предстоит масштабная подготовительная работа. Сегодня мы согласуем перспективные объемы природного газа для всех категорий потребителей и обсудим размещение газопроводов-отводов на территориях муниципальных образований», – подчеркнула Алла Истомина.

Как отмечает региональное Минэнерго и ЖКХ, программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Мурманской области представляет собой детальный план по годам, который включает объемы потребления природного газа, протяженность объектов магистрального транспорта и газопроводов-отводов, уровень потенциальной газификации населения, перевод котельных, промышленных и иных организаций на природный газ. Напомним, уход от мазутозависмости и перевод котельных на газ входит в стратегический план развития региона «На Севере – жить», который инициирован губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Стратегический план до 2030 года сформирован на основе национальных целей, определенных Президентом России, и с учетом 72 тысяч предложений от северян.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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