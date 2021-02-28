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Мурманская область. Арктика (16+)28.02.21 10:00

Правительство Мурманской области продолжит поддерживать талантливых школьников - Елена Дягилева

В центре «Лапландия» состоялась торжественная церемония награждения призеров и победителей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2020/2021 учебном году. К участникам мероприятия обратилась заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

«Ваши учебные достижения – это не случайность, а закономерность, обусловленная стремлением хорошо учиться, побеждать в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, чтобы в будущем быть успешными и востребованными, – отметила заместитель губернатора. – Не останавливайтесь на достигнутом, приумножайте свои достижения. Я желаю вам удачи и нестандартных решений!»

Как подчеркнула Елена Дягилева, правительство Мурманской области традиционно уделяет особое внимание выявлению и поддержке одаренных детей. Этому способствуют проведение более 139 мероприятий регионального уровня интеллектуальной, творческой, физкультурно-спортивной, технической направленности, в которых регулярно принимают участие более 43 тысяч обучающихся.

Кроме того, в целях поддержки одаренных детей Мурманская область активно взаимодействует с образовательным фондом «Талант и успех» и образовательным центром «Сириус». Талантливые ученики ежегодно получают премии – в 2020 году постановлением губернатора Мурманской области было присуждено более 100 премий, размер которых составил от 37 до 100 тысяч рублей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, региональный этап Всероссийской олимпиады школьников проводился в Мурманской области с 12 января по 22 февраля 2021 года, в нем приняли участие более 1000 обучающихся общеобразовательных организаций из 16 муниципальных образований Мурманской области. Школьники продемонстрировали знания по 21 предмету: французскому языку, литературе, русскому языку, информатике и ИКТ, химии, основам безопасности жизнедеятельности, физике, биологии, астрономии, экономике, праву, обществознанию, экологии, математике, истории, географии, физической культуре, искусству (МХК), английскому и немецкому языку, технологии.

Самой массовой олимпиадой регионального этапа стала олимпиада по обществознанию. В ней приняли участие 183 обучающихся. По итогам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 40 обучающихся признаны победителями, 176 – призёрами.

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