Правительство Мурманской области продолжит работу по включению Белого и Баренцева морей в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в заседании Морской коллегии Российской Федерации в Москве под председательством помощника Президента РФ Николая Патрушева. В ходе встречи обсуждался перечень важных вопросов развития морской деятельности в стране, в том числе совершенствование медико-санитарного обеспечения и развитие арктического туризма.

С докладами выступили руководитель ФМБА Вероника Скворцова, глава МЧС Александр Куренков, главком ВМФ Александр Моисеев и представители ключевых федеральных министерств и ведомств, задействованных в морской сфере.

По вопросу медицинского обеспечения морской деятельности было принято решение о создании единой системы обслуживания плавсостава, которая включает разработку специальных стандартов для Арктики, формирование реестров медучреждений для моряков и водолазов, оснащение судов современным оборудованием и внедрение телемедицинских технологий.

«Для Мурманской области вопросы медицинского обеспечения морской деятельности принципиально важны: у нас базируются Северный флот, «Атомфлот», работают водолазы, кессонщики, экипажи надводных и подводных судов. Их здоровье — наш приоритет. Особое внимание мы уделяем подготовке медицинских кадров для Арктики. Убежден, что медиков для работы в северных широтах нужно готовить здесь, в самой Арктике, где они смогут сразу понимать реальные условия — климат, логистику, специфику северной медицины. И отрабатывать на практике ситуации, с которыми могут столкнуться при работе в море. Поэтому предлагаю создать в Мурманске первый в стране специализированный центр подготовки таких специалистов на базе Мурманского арктического университета», — подчеркнул Андрей Чибис.

Так, по итогам коллегии будут выработаны организационные и нормативно-правовые меры, которые способствуют повышению эффективности работы организаций здравоохранения, которые специализируются на оказании медпомощи работникам морского транспорта и личного состава военно-морского флота. Кроме того, поставлены задачи медучреждениям, уполномоченным на проведение медицинских осмотров лиц, которые работают на судах, выполняют водолазные работы, а также обеспечивают деятельность в Арктике.

Глава региона также отметил важность создания в стране новых арктических аварийно-спасательных центров по поручению Президента России Владимира Путина.

«Этот вопрос мы поднимали на комиссии и добились решения президента. До 2028 года в Арктике появятся новые центры, где будут размещаться три службы одновременно: МЧС, ФМБА и «Морспасслужбы». Это позволит значительно повысить безопасность морской деятельности в нашем регионе», — сообщил губернатор.

Вторым вопросом участники заседания обсудили проблемы развития морского круизного туризма и рассмотрели новые возможности для захода туристических судов зарубежных стран в морские порты Дальнего Востока и Арктики.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по итогам встречи заинтересованным федеральным органам исполнительной власти поручено представить предложения по дополнению перечня портов в районах внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации, разрешенных для захода иностранных круизных судов. Также правительство Мурманской области продолжит работу по включению Белого и Баренцева морей в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550838/#&gid=1&pid=2