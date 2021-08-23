Правительство Мурманской области продолжит сотрудничество с Всемирным фондом дикой природы в сфере охраны окружающей среды

В поморском селе Териберка на площадке Арктического фестиваля правительство Мурманской области и Всемирный фонд дикой природы подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды. Подписи под документами поставили губернатор Андрей Чибис и директор фонда Дмитрий Горшков.

«Мы уже работаем с коллегами, и благодарны за всестороннюю помощь, которую нам оказывают. Это пролонгация соглашения. Фонд поможет нам сберечь национальное достояние, нашу северную природу, охраняемые территории и природные парки, – отметил глава области. – После согласования всех процедур с федеральными органами власти Териберка в том числе станет особо охраняемой природной территорией».

Стороны договорились осуществлять совместную деятельность по развитию и поддержке системы ООПТ регионального значения Мурманской области, мониторинг состояния редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного и животного мира, занесённых в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Мурманской области.

«Особо охраняемые природные территории – это не про запреты. Это про управление, контроль и организацию процессов. В некоторых случаях экологический туризм не просто не вредит природе, а может и должен принести некоторые блага. Создание природных и национальных парков важно и с просветительской точки зрения, – прокомментировал Дмитрий Горшков. – Мы готовы в дальнейшем работать и по направлению экологического туризма, чтобы такие ресурсы Мурманской области, как тишина, красота, просторы, тоже были сохранены».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, среди совместных задач – мобилизация для решения экологических проблем, внедрение и популяризация передовых практик, технологий и стандартов, содействие развитию экологически ориентированного предпринимательства и формирование экологического сознания северян.

Соглашение о сотрудничестве действует до 31 декабря 2023 года.