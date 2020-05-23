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Мурманская область. Арктика (16+)23.05.20 10:15

Правительство Мурманской области прорабатывает меры поддержки предприятий общественного транспорта

Правительство Мурманской области прорабатывает меры поддержки предприятий общественного транспорта. Сейчас ведётся подсчет финансовых средств, необходимых для компенсации финансовых потерь, которые возникли из-за сокращения пассажиропотока. Об этом сегодня по итогам рабочего визита в ПАО «Мурманскавтотранс» и АО «Электротранспорт» сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Транспорт в перечне организаций, которые нуждаются в поддержке. Даже в режиме самоизоляции троллейбусы и автобусы работали в полную мощь, чтобы не было скопления людей внутри салонов. Коллеги с этой задачей справились, и теперь наша задача – их поддержать», – сказал губернатор.

От введения ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции пассажиропоток в общественном транспорте сократился более чем в половину. Кроме того, транспортные предприятия понесли дополнительные расходы на проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий. Техника проходит ежедневную полную санобработку внутри и снаружи.

В ходе рабочей поездки глава региона посетил «Мурманскавтотранс». Областное предприятие более 80 лет осуществляет пассажирские перевозки на территории всего региона. В сети маршрутов 20 – городских, 35 – пригородных, 9 – междугородных.

Андрей Чибис осмотрел блоки для мойки и дезинфекции подвижного состава. О принимаемых мерах профилактики в общественном транспорте губернатору рассказал руководитель компании Андрей Варзугин. Предприятие уже выделило более 200 тысяч рублей на проведение дополнительных мер профилактики COVID-19. По предварительным подсчетам, на эти цели потребуется порядка 600 тысяч рублей. По прогнозу объем недополученных доходов за апрель составит более 20,5 млн рублей.

Губернатор также проверил, как выполняются профилактические мероприятия на предприятии «Электротранспорт» города Мурманска. На общественном транспорте после каждого рейса проводится дезобработка контактных поверхностей в салонах. Проблем с обеспечением водителей и кондукторов средствами индивидуальной защиты нет, открыто собственное производство по пошиву защитных масок. Одна из ключевых проблем, по словам генерального директора Сергея Коробкова, – резкое снижение пассажиропотока и частая смена кадрового состава.

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