Правительство Мурманской области прорабатывает вопрос расширения линейки продукции местных производителей, представленной у федеральных ритейлеров

Проблемы сотрудничества местных товаропроизводителей и федеральных торговых сетей обсудили на совещании под председательством министра природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергея Абаринова.

В рамках встречи участники обсудили вопросы продвижения продукции местных товаропроизводителей, озвучили волнующие вопросы, в том числе касающиеся размещения продукции и увеличения ассортимента на полках торговых сетей.

Наличие строгих требований по срокам и объёмам поставок оказываются для фермеров слишком серьёзными. Как правило, производителям сложно войти в крупную сеть из-за малых объёмов и нерегулярных поставок.

«Учитывая территориальную отдаленность нашего региона, а порой суровые погодные условия, целесообразно налаживать работу именно с местными товаропроизводителями, что позволит оперативно обеспечить потребителя необходимой и, что немало важно, более свежей продукцией. Мурманская область является стратегически важным объектом на севере нашей страны. Вопрос продовольственной безопасности для нас является приоритетным», – обозначил Сергей Абаринов.

По окончании встречи участники договорились о проведении следующего совещания на следующей неделе, в ходе которого будут выработаны механизмы поддержки и продвижения товаров местных производителей, сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства.