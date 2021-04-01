Правительство Мурманской области распределило квоты на привлечение кадров в медицинские организации региона

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление о распределении квоты – количества рабочих мест медработников – по медицинским организациям, подведомственным областному Минздраву. Речь идёт о вакансиях, обеспеченных дополнительными денежными выплатами из областного бюджета, в том числе ежеквартальной финансовой поддержкой на оплату жилья и коммунальных услуг.

Распределение квоты направлено на привлечение врачей «дефицитных» специальностей и фельдшеров скорой медицинской помощи.

В 2021 году система здравоохранения Мурманской области пополнится как минимум 55 врачами и 5 фельдшерами из других регионов. При трудоустройстве на квотированные рабочие места приглашённые врачи могут рассчитывать на единовременную денежную выплату в размере 500 тыс. рублей, фельдшеры скорой помощи и фельдшеры-заведующие ФАП – 300 тыс. рублей. Всем медицинским работникам, устроившимся на квотированные вакансии, также полагается ежеквартальная выплата в размере 15 тысяч рублей на оплату жилья и коммунальных услуг в течение первого года работы.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, число обеспеченных льготами рабочих мест, выделенных медучреждениям, зависит от времени открытия вакансии и приложенных главврачом усилий по ее укомплектованию. Квоты выделены 20 медицинским организациям для укомплектования должностей участковых терапевтов и педиатров, врачей-хирургов, в том числе детских, акушеров-гинекологов, неврологов, кардиологов, рентгенологов, инфекционистов, оториноларингологов, травматологов-ортопедов, фельдшеров скорой помощи и фельдшера ФАПа с. Краснощелье.

Данная мера реализуется в регионе с 2013 года и является самой востребованной у врачей, желающих работать в нашем регионе.