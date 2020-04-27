Правительство Мурманской области разработает дополнительные меры поддержки предпринимателей в сфере туризма и самозанятых граждан

Правительство Мурманской области разработает дополнительный пакет мер поддержки предпринимателей, работающих в сфере туризма, и самозанятых граждан для преодоления последствий пандемии новой коронавирусной инфекции. Соответствующее поручение на традиционном оперативном совещании дал губернатор Андрей Чибис.

Глава региона подчеркнул, что третий, дополнительный, комплекс мероприятий, направленный на поддержку туриндустрии и северян, занимающихся «своим делом», необходимо сформировать в сжатые сроки. Пакет предложений будет рассмотрен на ближайшем заседании правительства, которое запланировано на 29 апреля.

«В период пандемии коронавируса важно гибко реагировать на запросы предпринимателей и граждан. Считаю, что необходимо поддержать одно из ключевых направлений бизнеса – туриндустрию. Кроме того, в регионе большое количество так называемых самозанятых, хотя они юридически не оформлены, но эти люди занимаются своим небольшим делом. Важно провести детальный анализ и выработать конкретные предложения по их поддержке», – сказал губернатор.

О действующих мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области в условиях коронавируса рассказала вице-губернатор Ольга Кузнецова. Принятый региональным правительством пакет мероприятий заработал. Так, на сегодняшний день одобрено 24 заявки на получение антикризисных займов на общую сумму 23 млн рублей. На выдачу займов до 1 млн рублей под 1% годовых дополнительно из бюджета направлено 50 млн рублей, решается также вопрос о выделении еще 150 млн рублей из резервного фонда правительства Мурманской области. Продолжается прием документов на участие в конкурсе на предоставление губернаторских стартапов.

Как отметила Ольга Кузнецова, самой востребованной оказалась мера финансовой поддержки предпринимателей, отнесенных к перечню отраслей экономики, наиболее пострадавших в результате COVID-19. Более 200 заявок поступило на получение целевой субсидии.