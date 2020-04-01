Правительство Мурманской области разработало новые инструменты экономической поддержки бизнеса

Они призваны помочь заполярным предпринимателям в период пандемии COVID-19 и дать дополнительный толчок развитию.

Комплекс новых мер государственной поддержки предпринимательского сообщества на заседании регионального правительства представила замгубернатора Ольга Кузнецова. Она напомнила, что по поручению Президента России Владимира Путина будет оказана всесторонняя помощь субъектам малого и среднего предпринимательства (СМСП).

На федеральном уровне предлагается отсрочить на полгода уплату по налогам, освободить от платежей по кредитам СМСП и микропредприятия, предусмотрено также снижение с 30% до 15% страховых взносов с зарплат, превышающих МРОТ.

Отдельное внимание Ольга Кузнецова уделила блоку предлагаемых инструментов поддержки на региональном уровне. Сегодня в сфере малого и среднего бизнеса в Кольском Заполярье занято более 66 тысяч человек. В списке наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики: транспортный сектор, сферы культуры, досуга и развлечений, туризма и гостиничного бизнеса, общепита, физической культуры и спорта, бытовых услуг и дополнительного образования.

Одно из основных предложений правительства Мурманской области – снижение с 15% до 5% ставки по УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы», с 6% до 1% – по группе «доходы». Пониженная налоговая ставка предусмотрена для всех категорий СМСП и будет действовать с 1 января 2020 года сроком на три года.

Муниципальным образованиям рекомендовано снизить в два раза стоимость аренды нежилых помещений по патентной системе налогообложения. Также в 2020 году предлагается понизить ставку налога на имущество с 1,5% до 1% для УСН и ЕНВД, с 2% до 1% для ОСН. Кроме того, за пользование объектами государственной и муниципальной собственности предусмотрена отсрочка арендной платы.

Говоря об оказании прямой финансовой помощи, вице-губернатор отметила возможность получения антикризисных микрозаймов до 1 млн рублей под 1% годовых. Среди новых инструментов поддержки бизнеса, направленных на борьбу с пандемией COVID-19, – губернаторский грант для начинающих и действующих предпринимателей. На производство средств индивидуальной защиты, оказание услуг по дезинфекции, разработку приложений для онлайн-торговли и доставки продуктов питания можно получить денежные средства в размере не более 1 млн рублей.

Региональным Центром «Мой бизнес» полностью перестроена система образовательных мероприятий. Еженедельно специалистами учреждения проводятся онлайн-курсы «Бизнес на самоизоляции». Кроме того, на базе центров занятости населения Мурманской области будет создана площадка «Новый ты», где люди, оставшиеся без работы, смогут пройти обучение и получать пособие по безработице, размер которого увеличен до уровня МРОТ. База востребованных вакансий уже сформирована: дезинфектор, курьер по доставке медицинских изделий и товаров на дом, комплектовщик заказов, оператор колл-центров, портовый работник и другие. В целях поддержания спроса на продукцию и услуги местных производителей предлагается ввести временный режим государственных и муниципальных закупок с приоритетом для заполярных предпринимателей.

Губернатор Мурманской области назвал беспрецедентными меры дополнительной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и подчеркнул, что это задел на дальнейшее развитие бизнеса на Севере.

«Правительством Мурманской области разработан беспрецедентный пакет конкретных мер, направленных на поддержку наших предпринимателей в условиях борьбы с коронавирусом. Это позволит не только преодолеть кризисный период, а даст возможность работать на Севере с более комфортными условиями налогообложения. Ожидаем от бизнеса гибкости и быстрого перестраивания в текущих условиях. Дополнительные меры поддержки должны полноценно заработать уже в мае», – отметил Андрей Чибис, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.