Правительство Мурманской области разработало ряд предложений для возрождения и развития судоремонта

Проблемные вопросы в отрасли судоремонта и варианты их решения вчера обсудили на круглом столе, организованном «Российской газетой». В мероприятии приняли участие руководители рыбодобывающих и судоремонтных предприятий, заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова и представители Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

«В связи с нынешней экономической ситуацией и давлением недружественных стран, вопрос возрождения судоремонтной отрасли встаёт перед нами особенно остро. Есть план действий. Мы готовы помогать тем, кто готов инвестировать в модернизацию заводов и плавучих доков, помогать налоговыми льготами. Сейчас ведём работу, чтобы всю территорию рыбного порта включить в ТОР «Столица Арктики», и самое главное, что мы ведём работу по этому вопросу с федеральным коллегами», – отметила Ольга Кузнецова.

Рыбодобывающие компании Мурманской области выражают интерес в ремонте и обслуживании судов в регионе, но процент изношенности основных фондов судоремонтных предприятий составляет около 70%. Также отмечен дефицит кадров.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, президент России Владимир Путин по итогам совещания 5 апреля дал поручение до 1 июня 2022 года представить предложения о применении нулевой ставки НДС при выполнении работ по обслуживанию и ремонту судов разных классов.

«В свою очередь, правительство Мурманской области разработало ряд предложений для возрождения и развития отрасли и новой программы по привлечению кадров и запуск государственной программы строительства доков», – подчеркнула вице-губернатор.