Кировчанка Юлия Мельникова стала двукратной чемпионкой России по горнолыжному спорту91% мурманчан уверены, что работа не мешает получать удовольствие от жизни
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)19.03.26 14:30

Правительство Мурманской области, Сколтех и МАУ заключили соглашение о сотрудничестве

Оно будет направлено на развитие научно-образовательного потенциала региона и внедрение передовых технологических решений в Арктике.

«Для Мурманской области развитие науки и технологий – ключевой фактор устойчивого роста региона и укрепления технологического суверенитета России в Арктике. Партнёрство со Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех) и Мурманским арктическим университетом позволит объединить передовые научные компетенции, образовательные возможности и запросы промышленности, чтобы создавать и внедрять современные технологические решения здесь и сейчас», – прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Документ предусматривает совместную работу по подготовке высококвалифицированных кадров, реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов, а также внедрению инновационных разработок в стратегических отраслях экономики Арктической зоны. Особое внимание будет уделено направлениям искусственного интеллекта, новых материалов, современной инженерии, фотоники, телекоммуникаций нового поколения, биомедицины и энергоэффективности. Соглашение также предусматривает участие студентов Мурманского арктического университета в образовательных и исследовательских программах Сколтеха, развитие академической мобильности, внедрение передовых образовательных практик и запуск программ технологического предпринимательства.

«Для Мурманского арктического университета это партнёрство открывает новые возможности развития образовательных программ, научных исследований и технологического предпринимательства. Интеграция передовых практик Сколтеха позволит усилить подготовку инженеров и исследователей, которые будут работать над решением задач развития Арктики», – отметила проректор по стратегическому развитию Мурманского арктического университета Екатерина Калачикова.

В рамках сотрудничества стороны планируют реализовывать совместные научно-исследовательские проекты с промышленными компаниями, работающими в Мурманской области, развивать инженерные и управленческие компетенции, а также формировать современную научно-образовательную инфраструктуру в регионе. Партнерство станет важным шагом в формировании на базе Мурманского арктического университета одного из ключевых научно-технологических центров развития Арктики и позволит усилить интеграцию науки, образования и промышленности.

«Сколтех активно развивает сотрудничество с регионами России, где есть сильные научные школы и промышленный потенциал. Мурманская область – стратегически важная территория для развития арктических технологий, энергетики, новых материалов и инженерных решений. Уверен, что совместные проекты со специалистами МАУ и компаниями региона позволят создать как прорывные проекты в промышленном секторе, так и подготовить специалистов мирового уровня», – подчеркнул исполняющий обязанности ректора Сколтеха Александр Сафонов.

В рамках рабочего визита глава Мурманской области Андрей Чибис посетил лаборатории масштабирования технологии получения катодных материалов Сколтеха и Центр коллективного пользования «Фаблаб и Мастерская» – площадку для поддержки обучения и студенческих проектов, научных и индустриальных программ, выполнения работ по запросам промышленных партнеров.

Также губернатор принял участие в совещании по вопросам развития Арктики и технологий.

«Сейчас по поручению президента Владимира Владимировича Путина продолжается формирование и утверждение комплексного проекта по развитию Арктики и Трансарктического транспортного коридора. Нужно сконцентрировать в нем все возможные механизмы. Конкретные реальные технологии, которые мы сегодня рассмотрели, о которых было сказано в докладах ученых – очень важны. Отдельная задача – арктическая медицина, сбережение здоровья, питание, развитие технологий в этой сфере. Спасибо за эту встречу и предметный разговор. Главное, чтобы он стал понятным планом движения. Мы должны работать вместе: технологии и талантливые люди – с одной стороны, и заказчик в виде промышленности и государства – с другой», – отметил Андрей Чибис в завершение визита.

 

 

 

Фото (пресс-служба Сколковского института науки и технологий): https://gov-murman.ru/info/news/564003/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Последние комментарии

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире15:50«ДНК России». Документальный цикл (16+)16:20«Нобелевские лауреаты». Документальный фильм (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Жители Мурманской области вложили в программу долгосрочных сбережений 3,4 млрд рублей-PRO Валюту (16+)Рубль снижается даже при растущих ценах на нефть-PRO Энергетику (18+)«Росэнергоатом» и «ТИТАН-2» заключили договор о сооружении инновационных блоков Кольской АЭС-2-PRO ЖКХ (18+)«Военные коммунальщики Северного флота приступили к весенним осмотрам объектов Минобороны России»-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»