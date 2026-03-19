Правительство Мурманской области, Сколтех и МАУ заключили соглашение о сотрудничестве

Оно будет направлено на развитие научно-образовательного потенциала региона и внедрение передовых технологических решений в Арктике.

«Для Мурманской области развитие науки и технологий – ключевой фактор устойчивого роста региона и укрепления технологического суверенитета России в Арктике. Партнёрство со Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех) и Мурманским арктическим университетом позволит объединить передовые научные компетенции, образовательные возможности и запросы промышленности, чтобы создавать и внедрять современные технологические решения здесь и сейчас», – прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Документ предусматривает совместную работу по подготовке высококвалифицированных кадров, реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов, а также внедрению инновационных разработок в стратегических отраслях экономики Арктической зоны. Особое внимание будет уделено направлениям искусственного интеллекта, новых материалов, современной инженерии, фотоники, телекоммуникаций нового поколения, биомедицины и энергоэффективности. Соглашение также предусматривает участие студентов Мурманского арктического университета в образовательных и исследовательских программах Сколтеха, развитие академической мобильности, внедрение передовых образовательных практик и запуск программ технологического предпринимательства.

«Для Мурманского арктического университета это партнёрство открывает новые возможности развития образовательных программ, научных исследований и технологического предпринимательства. Интеграция передовых практик Сколтеха позволит усилить подготовку инженеров и исследователей, которые будут работать над решением задач развития Арктики», – отметила проректор по стратегическому развитию Мурманского арктического университета Екатерина Калачикова.

В рамках сотрудничества стороны планируют реализовывать совместные научно-исследовательские проекты с промышленными компаниями, работающими в Мурманской области, развивать инженерные и управленческие компетенции, а также формировать современную научно-образовательную инфраструктуру в регионе. Партнерство станет важным шагом в формировании на базе Мурманского арктического университета одного из ключевых научно-технологических центров развития Арктики и позволит усилить интеграцию науки, образования и промышленности.

«Сколтех активно развивает сотрудничество с регионами России, где есть сильные научные школы и промышленный потенциал. Мурманская область – стратегически важная территория для развития арктических технологий, энергетики, новых материалов и инженерных решений. Уверен, что совместные проекты со специалистами МАУ и компаниями региона позволят создать как прорывные проекты в промышленном секторе, так и подготовить специалистов мирового уровня», – подчеркнул исполняющий обязанности ректора Сколтеха Александр Сафонов.

В рамках рабочего визита глава Мурманской области Андрей Чибис посетил лаборатории масштабирования технологии получения катодных материалов Сколтеха и Центр коллективного пользования «Фаблаб и Мастерская» – площадку для поддержки обучения и студенческих проектов, научных и индустриальных программ, выполнения работ по запросам промышленных партнеров.

Также губернатор принял участие в совещании по вопросам развития Арктики и технологий.

«Сейчас по поручению президента Владимира Владимировича Путина продолжается формирование и утверждение комплексного проекта по развитию Арктики и Трансарктического транспортного коридора. Нужно сконцентрировать в нем все возможные механизмы. Конкретные реальные технологии, которые мы сегодня рассмотрели, о которых было сказано в докладах ученых – очень важны. Отдельная задача – арктическая медицина, сбережение здоровья, питание, развитие технологий в этой сфере. Спасибо за эту встречу и предметный разговор. Главное, чтобы он стал понятным планом движения. Мы должны работать вместе: технологии и талантливые люди – с одной стороны, и заказчик в виде промышленности и государства – с другой», – отметил Андрей Чибис в завершение визита.

