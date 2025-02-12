Правительство Мурманской области содействует выработке комплексного решения по снижению затрат на технологическое присоединение крупных инвестиционных проектов

В правительстве прошло совещание с руководством ПАО «Россети Северо-Запад» под председательством заместителя губернатора – министра энергетики и ЖКХ Аллы Истоминой. В мероприятии также приняли участие заместитель губернатора Ольга Вовк, представители профильных органов власти, Корпорации развития Мурманской области.

«Нам необходимо совместно выработать такой подход к решению вопросов техприсоединения к электрическим сетям, который позволит ощутимо минимизировать для заявителя уровень затрат на подключение, тем самым улучшить инвестиционную привлекательность региона. Правительство области готово всячески содействовать в выработке единых решений, оптимальных для всех участников процесса. Ведь каждый ушедший инвестор - это не только потеря для региона, но и упущенный доход для дальнейшего развития сетевой организации», – подчеркнула Алла Истомина.

Представители ПАО «Россети Северо-Запад» ознакомились с картой инвестиционных проектов Мурманской области, а также с мастер-планами по развитию опорных населённых пунктов Арктики в Мурманской области, прокомментировали методику расчёта стоимости подключения.

В ходе обсуждения были достигнуты договоренности о рассмотрении возможности подачи централизованных заявок на технологическое присоединение от нескольких инвесторов, земельные участки которых расположены вблизи друг от друга, что позволит соразмерно снизить финансовую нагрузку.

Кроме этого, на ближайшую перспективу поставлена задача совместно разработать программу развития электросетевого комплекса Мурманской области.

Как сообщает региональное Минэнерго и ЖКХ, данная работа ведётся с целью исполнения стратегии «На Севере – жить» и направлена на развитие Мурманской области и всей Арктики.