Правительство Мурманской области точно не будет вовлечено в сутевые споры хозяйствующих субъектов - Юрий Сердечкин

Заместитель губернатора Юрий Сердечкин провёл вчера рабочее онлайн-совещание по ситуации с изменением Мурманским филиалом АО «Управление отходами» схемы работы с ТКО в Октябрьском округе.

Напомним, с 1 июля региональный оператор принял решение отказаться от услуг сторонней мусоровывозящей компании ООО «ОРКО-инвест» и самостоятельно обеспечивать вывоз ТКО в этом районе города.

«Правительство Мурманской области точно не будет вовлечено в сутевые споры хозяйствующих субъектов. В случае нарушения законодательства такие вопросы должны решаться сторонами в суде. Для нас важно, чтобы не пострадали качество оказания услуги по вывозу ТКО и социальная стабильность. Совершенно очевидно, что квалифицированные специалисты, которые в этой ситуации лишаются работы в одной организации, должны иметь возможность продолжать делать то, что они умеют, в другом месте», – подчеркнул, открывая встречу, Юрий Сердечкин.

В совещании приняли участие представители АО «Управление отходами» и ООО «ОРКО-инвест», региональных Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области и министерства труда и социального развития, администрации Мурманска, Государственной инспекции труда в Мурманской области.

После изменения схемы вывоза ТКО в Октябрьском округе из компании «ОРКО-инвест» по соглашению сторон уволены 23 водителя мусоровоза. По информации АО «Управление отходами», только двое из них обращались в компанию за трудоустройством, один из обратившихся уже работает. При этом в компании есть ещё 26 вакансий водителя, 18 вакансий грузчика и четыре вакансии слесаря. На общих основаниях к конкурсу на занятие вакантных должностей допускаются все кандидаты.

Министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев отметил, что профессия водителя в целом очень востребована на региональном рынке труда, служба занятости населения области предлагает сегодня более 300 таких вакансий. Кроме того, 25 вакансий водителя открыты в городском Управлении дорожного хозяйства.

Подводя итог обсуждения, Юрий Сердечкин подчеркнул, что на сегодняшний день региональный рынок труда способен удовлетворить потребность в трудоустройстве бывших водителей «ОРКО-инвест». Если в сложившейся ситуации мусоровывозящей компании и региональному оператору требуется площадка для решения экономических вопросов, правительство региона готово помочь с организацией такого обсуждения.