Правительство Мурманской области утвердило механизм единовременной доплаты северянам в связи с потерей работы

Жители Мурманской области, потерявшие работу и заработок в период с 30 марта по 30 апреля в результате мер по противодействию распространению коронавируса, получат единовременную доплату. В целом с учётом федеральных и региональных пособий, всех коэффициентов и надбавок сумма составит 27899 рублей. Региональное правительство утвердило механизм предоставления финансовой поддержки безработным.

«Принципиально важно, чтобы механизм по предоставлению доплаты – от первого звонка в центр занятости до получения самой выплаты – очень чётко работал. Необходимо, чтобы люди, которые остались без работы, смогли получить положенные им деньги», – акцентировал внимание губернатор Андрей Чибис в ходе оперативного совещания.

Как сообщила заместитель губернатора – министр финансов, Мурманской области Елена Дягилева, право на выплату имеют северяне, признанные в установленном порядке в указанный период безработными. По оценкам специалистов, ожидается, что за выплатой обратятся свыше 1700 человек. Из бюджета на эти цели будут выделены около 32 миллионов рублей.

Порядок действий для получения доплаты: если гражданин остался без работы, необходимо встать на учёт в центр занятости населения, получить статус безработного, направить необходимое заявление и подтверждающие документы, получить уведомление о назначении либо отказе в доплате и в итоге – поучить выплату указанным способом. Решения по выплатам Центрами занятости населения региона принимаются в течение одного дня.

Как пояснила Елена Дягилева, выплату не смогут получить граждане, уволенные за нарушение трудовой дисциплины, отработавшие в этом году менее 30 календарных дней или уволенные в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата сотрудников, за которыми сохраняется средняя зарплата, выплачивается компенсация в размере денежного содержания.

На сегодняшний день в центры занятости населения подано свыше 700 заявлений и около 500 обратившихся граждан признаны безработными.

Вся необходимая информация о порядке предоставления доплаты размещена на интерактивном портале Службы занятости населения Мурманской области, заявление на получение статуса безработного можно подать через портал «Работа в России».

Всю необходимую информацию о порядке предоставления региональной доплаты гражданам, потерявшим работу и заработок, также можно получить по телефонам «горячей линии», пишет Министерство информационной политики Мурманской области.

В связи с большим количеством обращений в Мурманске заработал многоканальный телефон 8 (8152) 56-67-07.

В муниципалитетах информацию предоставляют по указанным телефонам:

Кировск 8 (815 31) 5-50-17;

Апатиты 8 (815 55) 6-32-93;

Кандалакша 8 (815 33) 3-16-04;

Ковдор 8 (815 35) 5 02 67, 5-02-29;

Полярные Зори 8 (815 32) 7-00-24, 7-53-70;

Кола 8 (815 53) 3-50-44;

Мончегорск 8 (815 36) 7-45-47, 3-09-00;

ЗАТО Александровск 8 (815 30) 6-04-73

ЗАТО г. Североморск 8 (902) 133-57-53;

Печенгский район 8 (815 54) 3-38-21;

Заполярный 8 (815 54) 6-27-61.