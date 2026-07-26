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Мурманская область. Арктика (16+)26.07.26 12:00

Правительство Мурманской области в 2026 году продолжило реализацию программ поддержки сотрудников полиции

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в конце недели губернатор Андрей Чибис принял участие в заседании коллегии УМВД России по Мурманской области, на которой подвели итоги за первое полугодие. Глава региона подчеркнул, что правительство Мурманской области в 2026 году продолжило реализацию программ поддержки сотрудников полиции.

«Осуществляем ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей, на которую в текущем году выделено порядка 40 миллионов рублей. При этом расширен список должностей, – в него включено дополнительно 84 сотрудника. Продолжается и системная работа по обеспечению правопорядка: ежегодно направляем 7 миллионов рублей на реализацию полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, а также 7,5 миллиона рублей в рамках соглашения о софинансировании материально-технического обеспечения полиции», – сообщил губернатор. 

Отдельно глава региона подчеркнул работу по обеспечению жильём участковых уполномоченных. Этот стратегически важный вопрос сейчас прорабатывается совместно с профильными министерствами.

Андрей Чибис поблагодарил заполярных полицейских за службу, отметив их личный вклад, профессиональное мастерство, высокий уровень ответственности, скоординированность, сплоченность и чёткость.

Глава региона наградил ряд сотрудников УМВД и Госавтоинспекции Почётным знаком губернатора Мурманской области «За доблестную службу в Заполярье», Благодарственными письмами губернатора Мурманской области, а также знаком отличия «30 лет службы в органах внутренних дел Мурманской области». Руководитель одного из оперативных подразделений регионального УМВД удостоен Почётной грамоты Президента Российской Федерации.

Начальник УМВД России по Мурманской области Алексей Веселовский поблагодарил личный состав за образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе и наградил сотрудников регионального ведомства. Среди наград – медаль МВД России «За доблесть в службе», «За трудовую доблесть», Почётная грамота МВД России, Благодарность министра внутренних дел Российской Федерации.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571692/#&gid=1&pid=35

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