Правительство Мурманской области в два раза увеличит размер единовременной выплаты для врачей, приезжающих работать в регион

Правительство Мурманской области приняло решение со следующего года увеличить единовременную выплату для врачей и медперсонала, которые приезжают работать в Кольское Заполярье. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Мы выдадим 90 квот медицинским работникам, которые отработают пять лет в Мурманской области. Так, врачам удвоим выплату, и они получат 1 млн рублей, раньше это было 500 тысяч. И среднему персоналу – 500 тысяч рублей, ранее было 300 тысяч. Рассчитываем, что это станет дополнительной стимуляцией для привлечения и сохранения в регионе хороших и необходимых специалистов по самым разным направлениям медицины», – отметил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис добавил, что из расчёта анализа нехватки персонала в медучреждениях Мурманской области количество квот при необходимости будет увеличено.