Правительство Мурманской области в очередной раз передало партию учебников школьникам Приморского района

Мурманская область продолжает оказывать шефскую помощь Приморскому району Запорожской области. В школы района передана очередная партия учебной литературы.

Она предназначена для обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам и приобретена за счёт средств резервного фонда правительства Мурманской области.

Книги будут переданы в школы Приморского района до начала учебного года.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в прошлом учебном году Мурманская область дважды передавала учебную литературу для подшефного региона. Так, были приобретены учебники по разным предметам, например, для начальной школы, а также методическая литература по истории России на общую сумму порядка 2,3 млн рублей.

Фото: https://gov-murman.ru