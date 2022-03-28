Правительство Мурманской области ведёт переговоры с Роспотребнадзором для отмены обязательного масочного режима в регионе

Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис сообщил о смягчении ряда антиковидных ограничений в регионе. Однако масочный режим в Мурманской области пока сохраняется. Андрей Чибис подчеркнул, что понимает, насколько эта тема волнует северян.

«Правительство Мурманской области ведёт переговоры с федеральным Роспотребнадзором, – мы считаем, что наши данные по заболеваемости достаточны для снятия этого ограничения. Надеемся, что очень скоро одобрение контролирующего ведомства будет получено», – сообщил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор отметил, что в течение этой недели будет продолжен мониторинг ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, чтобы, по возможности, ускорить принятие положительного решения по отмене масочного режима.