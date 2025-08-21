Правительство Мурманской области ведёт системную работу по поддержке рыбной отрасли и защите прав рыбаков в условиях внешних вызовов

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера губернатор Андрей Чибис провёл очередное заседание Территориального рыбохозяйственного совета Мурманской области. По итогам июльского Рыбхозсовета была создана рабочая группа и уже подведены первые итоги. В работе приняли участие представители регионального правительства, отраслевой науки, рыбопромышленных ассоциаций и ведущих предприятий рыбной отрасли.

Регулярные встречи членов совета с участием главы региона стали эффективной рабочей площадкой для координации действий власти и бизнеса, они позволяют решать актуальные задачи и оперативно реагировать на новые вызовы.

«Сегодня мы столкнулись с серьёзными международными недружественными ограничениями, которые затрагивают ключевые для Мурманской области и всей страны отрасли. Наша первостепенная задача в этих условиях — максимально задействовать внутренние ресурсы. Необходимо повысить эффективность всех процессов, включая надзорные функции и судозаход, чтобы обеспечить устойчивую работу промышленного комплекса. Особо отмечу оперативную работу наших коллег из Министерства иностранных дел, а также Росрыболовство. Вопросы, поднятые ими, неоднократно обсуждались, и я уверен, что последуют конкретные решения на государственном уровне», — сказал губернатор Андрей Чибис.

Правительство Мурманской области в тесном диалоге с рыбопромышленными предприятиями ведёт системную работу по поддержке отрасли и защите прав рыбаков в условиях внешних вызовов. Уже принят ряд важных мер, включая внесение поправок в федеральное законодательство, разрешающих переработку уловов на судах прибрежного рыболовства, и сохранение переводных коэффициентов для учёта уловов на борту.

На текущий момент в работе находится ряд инициатив: подготовлен законопроект для повышения эффективности прибрежного рыболовства, готовится комплекс мер, а также прорабатываются административные упрощения для снижения затрат предприятий. Отдельным обращением к Росрыболовству будет предложено увеличить число научных наблюдателей на судах для мониторинга промысла.

«По инициативе Андрея Владимировича поставлена цель — перейти к ежемесячным рабочим совещаниям. Мы приложим все усилия для её реализации. Перед нами стоит множество вызовов. Как сегодня уже обсуждалось, это вопросы состояния порта и флота. С учётом того, что практически вся соответствующая инфраструктура сегодня утрачена, решение этих задач является для региона абсолютным приоритетом», — отметил Владимир Григорьев, полномочный представитель директора ООО «УК НОРЕБО».

Несмотря на сложности, отрасль демонстрирует устойчивость: флот предприятий насчитывает 193 судна, включая четыре новых, построенных на отечественных верфях, а благодаря преференциальному режиму Арктической зоны РФ, действующему в регионе по инициативе губернатора Андрея Чибиса, реализуются проекты в сфере аквакультуры, портовых операций и судостроения.

«Сегодня я впервые участвовал в заседании совета. И хочу отметить, что это крайне важно для всего нашего сообщества. Особенно ценным, я считаю, создание рабочей группы. На собственном опыте могу подтвердить её продуктивность: нам удалось сдвинуть с мёртвой точки целый ряд проблем, которые не решались очень долго. Среди них были как стратегические задачи, так и локальные, но острые вопросы. Вот конкретный результат: наконец-то урегулирована ситуация с пропускным режимом во втором грузовом районе», — сказал Евгений Шамрай, заместитель генерального директора НО «Союз рыбопромышленников Севера».

Как было отмечено на Рыбхозсовете, безусловным приоритетом на сегодняшний день остаётся важность сохранения устойчивого положения рыбной отрасли и разработка конкретных совместных решений.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552096/#&gid=1&pid=6