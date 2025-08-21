В Коле впервые стартует Кубок губернатора Мурманской области по конному спортуВместе отметим День государственного флага Российской Федерации
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)21.08.25 12:30

Правительство Мурманской области ведёт системную работу по поддержке рыбной отрасли и защите прав рыбаков в условиях внешних вызовов

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера губернатор Андрей Чибис провёл очередное заседание Территориального рыбохозяйственного совета Мурманской области. По итогам июльского Рыбхозсовета была создана рабочая группа и уже подведены первые итоги. В работе приняли участие представители регионального правительства, отраслевой науки, рыбопромышленных ассоциаций и ведущих предприятий рыбной отрасли.

Регулярные встречи членов совета с участием главы региона стали эффективной рабочей площадкой для координации действий власти и бизнеса, они позволяют решать актуальные задачи и оперативно реагировать на новые вызовы.

«Сегодня мы столкнулись с серьёзными международными недружественными ограничениями, которые затрагивают ключевые для Мурманской области и всей страны отрасли. Наша первостепенная задача в этих условиях — максимально задействовать внутренние ресурсы. Необходимо повысить эффективность всех процессов, включая надзорные функции и судозаход, чтобы обеспечить устойчивую работу промышленного комплекса. Особо отмечу оперативную работу наших коллег из Министерства иностранных дел, а также Росрыболовство. Вопросы, поднятые ими, неоднократно обсуждались, и я уверен, что последуют конкретные решения на государственном уровне», — сказал губернатор Андрей Чибис.

Правительство Мурманской области в тесном диалоге с рыбопромышленными предприятиями ведёт системную работу по поддержке отрасли и защите прав рыбаков в условиях внешних вызовов. Уже принят ряд важных мер, включая внесение поправок в федеральное законодательство, разрешающих переработку уловов на судах прибрежного рыболовства, и сохранение переводных коэффициентов для учёта уловов на борту.

На текущий момент в работе находится ряд инициатив: подготовлен законопроект для повышения эффективности прибрежного рыболовства, готовится комплекс мер, а также прорабатываются административные упрощения для снижения затрат предприятий. Отдельным обращением к Росрыболовству будет предложено увеличить число научных наблюдателей на судах для мониторинга промысла.

«По инициативе Андрея Владимировича поставлена цель — перейти к ежемесячным рабочим совещаниям. Мы приложим все усилия для её реализации. Перед нами стоит множество вызовов. Как сегодня уже обсуждалось, это вопросы состояния порта и флота. С учётом того, что практически вся соответствующая инфраструктура сегодня утрачена, решение этих задач является для региона абсолютным приоритетом», — отметил Владимир Григорьев, полномочный представитель директора ООО «УК НОРЕБО».

Несмотря на сложности, отрасль демонстрирует устойчивость: флот предприятий насчитывает 193 судна, включая четыре новых, построенных на отечественных верфях, а благодаря преференциальному режиму Арктической зоны РФ, действующему в регионе по инициативе губернатора Андрея Чибиса, реализуются проекты в сфере аквакультуры, портовых операций и судостроения.

«Сегодня я впервые участвовал в заседании совета. И хочу отметить, что это крайне важно для всего нашего сообщества. Особенно ценным, я считаю, создание рабочей группы. На собственном опыте могу подтвердить её продуктивность: нам удалось сдвинуть с мёртвой точки целый ряд проблем, которые не решались очень долго. Среди них были как стратегические задачи, так и локальные, но острые вопросы. Вот конкретный результат: наконец-то урегулирована ситуация с пропускным режимом во втором грузовом районе», — сказал Евгений Шамрай, заместитель генерального директора НО «Союз рыбопромышленников Севера».

Как было отмечено на Рыбхозсовете, безусловным приоритетом на сегодняшний день остаётся важность сохранения устойчивого положения рыбной отрасли и разработка конкретных совместных решений.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552096/#&gid=1&pid=6

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Комментарий к новости:Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
-Правовая консультация (18+)70 федеральных и 425 региональных сервисов «жизненные ситуации» будут доступны на госуслугах до конца 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Тайны кино». Документальный фильм (16+)15:50«Первая Мировая «Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в июле текущего года месячный прирост цен с исключением сезонности составил 8,5%-PRO Валюту (16+)Доллар США стабилен к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)На Северном флоте завершается подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минтруд доработал проект поправок в Трудовой кодекс, который регулирует ученические договоры
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»