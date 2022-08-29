Правительство Мурманской области вносит в областную Думу новый пакет мер поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей

Правительство Мурманской области продолжает оказывать системную поддержку для военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции и членов их семей. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«На прошлой неделе было принято решение о трёхкратном увеличении единовременной выплаты для тех, кто подписал контракт на службу после 1 июня, – теперь она составляет 300 тысяч рублей. И уже на этой неделе областная дума соберётся, чтобы рассмотреть новый пакет предложений, которые внесло региональное правительство», – сказал глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, пакет предложений включает в себя в том числе обеспечение бесплатными горячими обедами школьников из семьи участников СВО, а также включение участников специальной военной операции и членов их семей в приоритетную группу программы «Свой дом в Арктике». Для них предусмотрена единовременная выплата в 1,5 млн рублей на строительство, покупку дома или домокомплекта.