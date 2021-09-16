Правительство Мурманской области возместит расходы на обеспечение бесперебойного газоснабжения региона

В связи с повышением розничных цен на газ, используемый в Мурманской области для бытовых нужд населения, газоснабжающие организации региона столкнулись с ситуацией, влияющей на их устойчивое функционирование.

В связи с этим для предупреждения последствий и обеспечения нормативного запаса ресурса губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял решение о выделении из резервного фонда средств в размере 26 миллионов рублей на компенсацию выпадающих доходов газоснабжающим организациям. Соответствующее постановление подписано главой региона.

Рост цен связан с условиями закупки на рынке газа. Особенно резкий скачок цен произошёл во втором квартале 2021 года.

«Выделенные средства будут направлены на закупку ресурса в нормативном количестве и обеспечение своевременных расчётов с поставщиками, – отметил министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков. – Вопрос бесперебойного ресурсоснабжения потребителей на особом контроле регионального Минэнерго и ЖКХ».