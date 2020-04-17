Правительство Мурманской области выделило 50 млн рублей из резервного фонда на поддержку малого и среднего бизнеса

Средства перечислены НМК «ФОРПАП» на предоставление льготных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства:

- отнесенным к сферам деятельности, в наибольшей степени пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции на территории Мурманской области (перечень утвержден постановлением Правительства Мурманской области от 15.04.2020 № 217-ПП) – до 1 млн рублей сроком до двух лет под 1% годовых;

- остальным категориям субъектов малого и среднего предпринимательства – под 4% годовых.

Приём документов и заключение договоров с заявителями на предоставление льготных микрозаймов НМК «ФОРМАП» осуществляется с 7 апреля, пишет Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области.