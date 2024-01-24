Правительство Мурманской области выделило более 84 млн рублей на восстановление школ в Приморском районе Запорожской области

В 2024 году продолжатся работы по восстановлению объектов социальной инфраструктуры на подшефной территории. На ремонт школ выделено более 84 млн рублей. Постановление об этом подписал губернатор Андрей Чибис.

Всего в план работ по восстановлению объектов на 2024 год включено 13 мероприятий, контроль за которым возложен на Министерство строительства Мурманской области.

В числе планируемых работ – капитальный ремонт помещений пищеблоков Елесеевской, Коларовской и Петровской школ.

Также будет сделан капитальный ремонт кровли и чердачного помещения здания лицея и капремонт школы №2 в Приморске, в том числе будут обновлены кровля, актовый зал, столовая, холл и санузлы, сообщает Министерство строительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru