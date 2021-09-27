Правительство Мурманской области выделило денежные средства для ремонта кровель в посёлке Луостари

Из резервного фонда правительства Мурманской области выделены средства на капитальный ремонт крыш 13 многоквартирных домов в посёлке Луостари Печенгского муниципального округа. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Подписаны постановления о выделении денег на ремонт кровель в Луостари. Прошу руководство Печенгского муниципального округа внимательно за этим следить. Сегодня уже ведётся работа по четырём критичным адресам. Ремонт кровель необходимо сделать максимально быстро сделать, чтобы не было никаких протечек. И параллельно отработать вопрос заключения всех контрактов для 13 домов. Деньги выделены, прошу взять это под особый контроль», – подчеркнул глава региона.

Соответствующее решение принято губернатором Андреем Чибисом по итогам рабочей поездки в Печенгский муниципальный округ в сентябре, сообщает региональное Министерство информационной политики.