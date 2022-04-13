Правительство Мурманской области выделило дополнительные средства на строительство и ремонт мостов в Печенгском округе и Кандалакшском районе. Кроме того, увеличена субсидия на реконструкцию участка автодороги в Кандалакше. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, для разработки проекта капремонта мостов через реки Колосйоки в Никеле и Хауи-Йоки в Заполярном бюджету Печенгского округа направлено 11 млн рублей. На сооружение моста через реку Лупче-Савино в Кандалакшском районе дополнительно выделено 5 млн рублей. Кроме того, на 2 млн рублей увеличен размер субсидии бюджету Кандалакши на реконструкцию участка автодороги на ул. Горького.



Фото: https://gov-murman.ru