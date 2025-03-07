Правительство Мурманской области выделит 200 млн рублей на замену 53 лифтов в многоквартирных домах региона

«Согласно требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» до 2030 года должны быть заменены все лифты, у которых истёк срок службы. Разумеется, сделать это только за счёт средств собственников, собранных в рамках взноса на капремонт, в столь короткий срок невозможно. Поэтому губернатором Мурманской области Андреем Чибисом было принято решение выделить дополнительно 200 млн рублей. Поменять все отслужившие свой срок лифты в регионе на эти средства не хватит, однако это хороший задел для реализации плана по замене подъёмников в многоквартирных домах», – отметил министр строительства региона Алексей Грачиков.

Таким образом, за счёт средств областного бюджета будут заменены 53 лифта в 29 многоквартирных домах Заполярного и Мурманска. Работы будут проведены в рамках стратегического плана «На Севере – жить!».

Как сообщает региональное Министерство строительства, всего с 2019 года в Мурманской области были капитально отремонтированы 2243 многоквартирных дома, в том числе в рамках стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/