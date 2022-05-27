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Мурманская область. Арктика (16+)27.05.22 15:30

Правительство Мурманской области выделит 30 млн рублей на второй этап «Губернаторского стартапа»

Правительство Мурманской области выделит 30 млн рублей на второй этап «Губернаторского стартапа». Об этом вчера сообщил глава региона Андрей Чибис на расширенном заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, отметив, что малый и средний бизнес обеспечивает качество жизни людей.

«Так, принято решение выделить ещё 30 млн рублей на проведение второго этапа «Губернаторского стартапа», чтобы реализованных идей стало ещё больше», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в 2020 году в Мурманской области начала действовать новая мера поддержки бизнеса – «Губернаторский стартап». Поддержка в рамках программы заключается в предоставлении безвозмездного гранта в размере до 1 млн рублей и права на льготный микрозайм до 1 млн рублей, а также софинансировании маркетинговых, бухгалтерских и юридических услуг от регионального Центра поддержки предпринимательства на сумму до 50 тысяч рублей. Получателей определяют на конкурсной основе.

 

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