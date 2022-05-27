Правительство Мурманской области выделит 30 млн рублей на второй этап «Губернаторского стартапа». Об этом вчера сообщил глава региона Андрей Чибис на расширенном заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, отметив, что малый и средний бизнес обеспечивает качество жизни людей.

«Так, принято решение выделить ещё 30 млн рублей на проведение второго этапа «Губернаторского стартапа», чтобы реализованных идей стало ещё больше», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в 2020 году в Мурманской области начала действовать новая мера поддержки бизнеса – «Губернаторский стартап». Поддержка в рамках программы заключается в предоставлении безвозмездного гранта в размере до 1 млн рублей и права на льготный микрозайм до 1 млн рублей, а также софинансировании маркетинговых, бухгалтерских и юридических услуг от регионального Центра поддержки предпринимательства на сумму до 50 тысяч рублей. Получателей определяют на конкурсной основе.