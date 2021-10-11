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Мурманская область. Арктика (16+)11.10.21 16:30

Правительство Мурманской области выделит 55 млн рублей на приобретение социально важного для региона транспорта

В Мурманской области продолжится обновление техники, оказывающей медицинские и социальные услуги. Как сообщил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис, на эти цели будет выделено более 55 млн рублей.

«Ранее мы приняли решение направить 200 млн на обновление общественного транспорта. Это закупка автобусов, троллейбусов. Но в обновлении транспорта нуждаются и наши социальные учреждения. В связи с этим, прошу Минздрав и Минтруд подготовить необходимые документы о выделении средств на приобретение автотранспорта», – отметил глава региона.

Так, планируется закупить два стоматологических передвижных комплекса для обеспечения оказания медицинской помощи в удалённых населённых пунктах Печенгского муниципального округа и Кандалакшского района, автобусы для доноров, оборудованные холодильниками и местами для хранения оборудования для забора крови и для неотложной помощи, и необходимые для перевозки бригад Мурманской областной станции переливания крови и собранного материала, в том числе в область.

Также дополнительно четыре автомобиля для учреждений социального обслуживания населения, для безопасной доставки детей, пребывающих в Центре социальной помощи семье и детям, в образовательные учреждения города Мурманска и людей с ограниченными возможностями к месту оказания услуг в Апатитах, Североморске и Печенгском округе.

«В том числе Минкульту для организации гастролей по региону для перевозок детей и творческих коллективов поручаю приобрести автотранспорт, который позволит коллективам областных учреждений культуры расширить географию гастролей в регионе, а для студентов Мурманского колледжа искусств предоставит возможность проведения концертных практик в различных муниципалитетах Мурманской области», – добавил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона подчеркнул, что ещё одна просьба прозвучала от коллег по линии спорта. Так, на территории Мурманска в настоящее время расположено 14 открытых ледовых площадок, часть которых не используется по назначение в зимнее время из-за отсутствия специальной заливочной техники для подготовки ледового покрытия. Губернатором дано поручение региональному министерству спорта оперативно подготовить проект на приобретение такой специальной машины для заливки льда, чтобы жители могли кататься на коньках и играть в хоккей.

«Таким образом, мы приобретём девять единиц техники и выделим более 55 миллионов рублей на все эти цели», – подытожил Андрей Чибис.

 

 

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